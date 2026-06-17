El podcast Aquí hay dragones resucita al calor de la nueva temporada de La Casa del Dragón - HBO MAX

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Al abrigo del lanzamiento de la tercera temporada de La Casa del Dragón, HBO Max trae de vuelta Aquí hay dragones, el podcast del cómico Arturo González-Campos, el escritor Juan Gómez-Jurado, el cineasta Rodrigo Cortés y el cómico Javier Cansado, no contará en su nueva tanda de capítulos con este último, aunque continúa vinculado al proyecto.

Tras su despedida en 2024, el pódcast vuelve con una nueva entrega compuesta por ocho episodios. El primero será el único cuyo estreno no coincida con el del nuevo episodio semanal de La Casa del Dragón, pues la temporada se inaugurará con un programa especial con público que tendrá lugar el 25 de junio en el Palacio de la Prensa de Madrid. Las entradas para asistir al evento, que contará con la participación de González-Campos, Gómez-Jurado y Cortés, podrán adquirirse a partir de este miércoles 17 de junio en la web del Palacio de la Prensa.

Los siete capítulos restantes de Aquí hay dragones se estrenarán cada jueves tras la llegada a HBO Max de cada nuevo episodio de La casa del dragón temporada 3, hasta el próximo 13 de agosto.

La nueva entrega de la precuela de Juego de tronos, ambientada 200 años antes de la serie original, se zambullirá ya de lleno en la letal Danza de Dragones, la cruenta guerra civil entre los Targaryen que sumirá poniente en muerte y destrucción.

AQUÍ HAY DRAGONES... Y HUMOR

El pódcast toma su título de la frase con la que, allá por el Renacimiento, los cartógrafos marcaban aquellas zonas de los mapas que el hombre jamás había pisado y que, por tanto, intuían peligrosas: "Hic Sunt Dragones" (en español, "Aquí hay dragones").

Como diría un huerfanito que nosotros nos sabemos: «Zaldrīzoti perzȳntes», que ojalá significara «vuelven los dragones». (Ah, no, que significa. Acabamos de mirarlo). ¡Bieeen!



¿Un RITUIC de fuego para llegar a todos los reinos? 🐉🔥. pic.twitter.com/iSCpTKRiSa — AQUÍ HAY DRAGONES (@aquihaydragones) June 16, 2026

En esta nueva entrega del pódcast, "los dragones de Poniente arrojarán su fuego sobre algunas de las obsesiones favoritas del programa: el poder (y el querer), las dinastías, las ruidosas guerras, las ambiciones que terminan regular y los personajes históricos que tomaron decisiones tan idiotas que harían parecer razonable cualquier consejo de los Targaryen.

Porque si algo ha demostrado Aquí hay dragones a lo largo de los años es que cualquier tema puede torcerse y derivar en algo totalmente diferente. Un soplo en Poniente puede acabar inspirando la historia de un robot gigante, la de un papa cabezón, la de un tonto integral al que todo le sale bien o la de una película imposible rodada con más entusiasmo que razones. Y, sorprendentemente, todo acaba teniendo sentido", adelanta HBO Max en un comunicado.