El Pingüino confirma el guiño al Espantapájaros... como una "pista falsa"

Ha pasado ya una semana desde que El Pingüino terminara su andadura en Max con el estreno de su octavo capítulo. No obstante, la serie protagonizada por Colin Farrell sigue dando de qué hablar y es que ha sido solo recientemente que los fans han empezado a señalar un detalle del cuarto episodio que pasó desapercibido para la mayoría... un guiño al Espantapájaros que la diseñadora de producción de la ficción ha querido abordar como una "pista falsa".

Titulado Cent'Anni, el capítulo 4 se centraba exclusivamente en la historia del personaje de Cristin Milioti. Así, la ficción mostraba a través de un flashback cómo Sofía Falcone había sido acusada injustamente de los crímenes que cometiera su padre, justo después de descubrir que este mató a su madre y otras mujeres. Dada la influencia del líder criminal, la joven no tiene oportunidad de nada remotamente parecido a un juicio justo y los medios la bautizan como 'El Ahorcado', condenándola socialmente.

Sofía es internada en Arkham, donde vive un verdadero infierno, ya que todo el mundo parece haber sido sobornado por Carmine para hacerla enloquecer. Al final, la joven Falcone consigue salir de la prisión gracias a la ayuda de su hermano Alberto y el Dr. Julian Rush (Theo Rossi).

Precisamente es en la casa de Julian donde Sofía se despierta en el cuarto episodio, tras haber sido herida en una emboscada de los Maroni y abandonada a su suerte por Oz. Se hace patente que ambos personajes mantienen una extraña relación amorosa derivada de su primera interacción como psiquiatra y paciente y que algunos no han duda en comparar con la de Harley Quinn y el Joker... aunque a la inversa, ya que en este caso es ella la que lleva la voz cantante.

En todo caso, un breve plano al escritorio de Julian muestra dos objetos que bien podrían ser un guante con largas uñas y algo sospechosamente parecido a una máscara de arpillera... elementos muy relacionados con uno de los más icónicos villanos de Batman, Jonathan Crane A.K.A. el Espantapájaros.

Al ser cuestionada sobre estos objetos en una publicación de Instagram referente a otra escena distinta, la diseñadora de producción, Kalina Ivanov expresó que era algo "abierto a la interpretación". Ivanov remarcó además que las "manos" eran "de Bali" y le dio la razón a un usuario que explicó que eran los guantes que los doctores brujos de Bali llevaban en sus rituales... aunque también admitió que era "una pista falsa".

