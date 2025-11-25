Los creadores de It: Bienvenidos a Derry explican la aparición del "tiburón" Pennywise - HBO MAX

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Pennywise ha dejado de hacerse esperar y ha irrumpido, al fin, en It: Bienvenidos a Derry... nada menos que en su quinto capítulo. Andy y Bárbara Muschietti, creadores de la ficción junto a Jason Fuchs, explican que esta postergada irrupción, que asemejan a la del legendario tiburón de Steven Spielberg, tiene que ver con su capacidad para "cambiar de forma" y transformarse en "distintos miedos".

"Pennywise siempre fue para nosotros el tiburón. No podemos permitir que la audiencia se sienta cómoda con él", explica Bárbara en una entrevista concedida a CulturaOcio.com comparando el tratamiento que la serie da a la forma más popular y temida de It con el escualo de la legendaria película de Steven Spielberg. "Por suerte, es un 'shapeshifter'", apunta la cineasta, es decir, "va cambiando de forma" para convertirse en "el resultado de distintos miedos". "Creo que lo hemos logrado bastante bien. Por ahora, nadie se ha quejado", bromea.

"Como cambia de forma, tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos", señala su hermano Andy, que describe la llegada de Pennywise, a quien vuelve a dar vida Bill Skarsgard, como "una aparición a fuego lento". "Casi todas las cosas que pasan en Derry podrían pasar sin la presencia de un monstruo interdimensional. Creo que lo peor que sucede en It es el dolor impuesto por seres humanos a otros seres humanos", afirma el director.

"La supervivencia de Pennywise, de It, se da precisamente por el horror de la realidad", coincide Bárbara. "Él es testigo de eso, se nutre de eso pero, sin el mal humano, Pennywise se hubiera muerto de hambre", afirma, explicando que el arma más potente de Pennywise es que es impredecible". "Si lo tuviésemos desde el principio, dos veces por capítulo... Ya lo esperas, es un patrón. Y no queremos un patrón; queremos que la gente realmente esté en el borde del asiento mordiéndose las uñas", sentencia.

Skarsgard vuelve a ponerse en la piel de Pennywise tras haberlo interpretado en las dos películas en las que Andy Muschietti, tomando el testigo de las anteriores adaptaciones de la novela de Stephen King, ya exploró el terror sembrado en Derry por el monstruo. Según rememora el cineasta, ya durante el rodaje de la segunda cinta, la idea de explorar los orígenes de It comenzaba a tomar forma.

"Cuando estábamos terminando It 2, todas mis conversaciones con Bill Skarsgard eran sobre eso", relata el director, explicando que "cómo It se trasforma en Pennywise" y "las circunstancias alrededor de esa transformación" generaron "mucha curiosidad" en él.