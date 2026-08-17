Percy Jackson se enfrenta a los Titanes en el tráiler de la temporada 3 de la serie

Percy Jackson se enfrenta a los Titanes en el primer tráiler de la temporada 3 de la serie - DISNEY +

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Durante la D23, la convención de The Walt Disney Company que se celebró en Anaheim, California, el pasado fin de semana, Disney+ ha lanzado el tráiler de la tercera temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. La nueva entrega, que adaptará La maldición del titán, el tercer libro de la saga escrita por Rick Riordan, aterrizará en la plataforma el próximo 20 de noviembre, menos de un año después de que la segunda temporada terminara su andadura, el pasado mes de enero.

"La semana pasada tuve un sueño... era sobre la Gran Profecía", dice Percy al incicio del adelanto, "vi a los Dioses del Olimpo, y a los Titanes... se avecina algo malo", confiesa el joven.

Así, acompañado por sus amigos, el semidiós deberá enfrentarse a nuevos peligros nunca antes vistos, una "guerra con los Titanes" que podrá ganar unicamente "gracias al amor". Finalmente, el tráiler muestra como Annabeth cae por un barranco tras proteger al protagonista. "Si tuvieras que elegir entre el Olimpo y yo... lo reducirías a cenizas", le susurra la propia hija de Atenea.

LA MALDICIÓN DEL TITÁN POR PRIMERA VEZ EN EN LA PANTALLA

La tercera temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que rebasa el ecuador de la saga literaria compuesta por cinco libros, también supera a las adaptaciones cinematrográficas. Las películas estrenadas en 2010 y 2013, en las que Logan Lerman se encargaba de dar vida a Percy, solo llevaron a pantalla las primeras dos novelas.

Así, gracias a la ficción de Disney+, los fans del universo podrán disfrutar por primera vez de una adaptación de La maldición del titán. Un nuevo capítulo en la vida del joven, en el que tendra que enfrentar la desaparición de Annabeth y su supuesto papel en la Gran Profecía revelada por el Oráculo de Delfos. Predicción que revela que el destino del Olimpo depende de uno de los hijos semidioses de los Tres Grandes (Zeus, Hades y Poseidón).

Por el momento, durante el Disney Entertainment Showcase celebrado el pasado sábado 15 de agosto en el D23: The Ultimate Disney Fan Event, Percy Jackson y los dioses del Olimpo iluminó el escenario del Honda Center. Un ejército de las cazadoras de Artemisa presentó a Walker Scobell, que da vida a Percy Jackson, junto a las invitadas sorpresa Ming-Na Wen y Andra Day, que interpretan a Hera y Atenea respectivamente. Los tres actores presentaron así el primer tráiler oficial de la tercera temporada, que llegará a Disney+ el 20 de noviembre.

Junto a los mencionados Scobell, Wen y Day, la ficción creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg cuenta también en su reparto con Leah Sava Jeffries en el papel de Annabeth Chase, Aryan Simhadri como Grover Underwood, Charlie Bushnell en el papel de Luke Castellan, Tamara Smart como Thalia Grace y Levi Chrisopulos en el papel de Nico di Angelo.