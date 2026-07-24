Percy Jackson sostiene el peso del mundo en el teaser de la temporada 3, que ya tiene fecha de estreno - DISNEY+

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Aprovechando el paso de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo por el Pabellón H de la Comic-Con de San Diego 2026, que estuvo plagado de anuncios y avances exclusivos, Disney+ ha lanzado el teaser de la tercera temporada, confirmando su fecha de estreno. La entrega, que adaptará La maldición del titán, el tercer libro de la saga escrita por Rick Riordan, aterrizará en la plataforma el próximo 20 de noviembre, menos de un año después de que la segunda temporada terminara su andadura, el pasado mes de enero.

"Yo elegí cargar con todo aquel peso, la maldición del titán", comienza diciendo Percy en el breve avance, sosteniendo con dificultad lo que parece ser una enorme roca (y que tanto los fans de las novelas como los más instruidos en mitología griega reconocerán como la bóveda celeste, que el titán Atlas fue condenado a soportar). "Conocía los riesgos, pero si tenía que sacrificar mi propia vida para salvar el mundo, para salvar a mis amigos, ¿de verdad podía elegir?", se pregunta el joven héroe.

La tercera temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo no solo supone haber cruzado el ecuador de la saga literaria, compuesta por cinco libros (sin contar los posteriores spin-offs), sino también que la serie ya ha superado a las adaptaciones cinematográficas, que solo llevaron a la gran pantalla los dos primeros libros. Así, gracias a la ficción de Disney+, los fans del universo creado por Riordan podrán disfrutar por primera vez de una adaptación de La maldición del titán.

La nueva temporada verá a Percy enfrentarse a la desaparición de Annabeth y lidiar con su supuesto papel en la Gran Profecía revelada por el Oráculo de Delfos, según la cual el destino del Olimpo depende de uno de los hijos semidioses de los Tres Grandes (Zeus, Hades y Poseidón).

Por el momento, aparte de con el teaser, los fans han podido tener un primer vistazo a la entrega gracias a las imágenes de Entertainment Weekly. Entre las fotografías se encuentra una con Percy y Annabeth en un baile, otra que muestra la rivalidad de Percy y Thalia y otra con nuevos personajes como Nico, Bianca y las cazadoras de Artemisa.

#PercyJackson



💥BOMBAZO💥



¡¡NOVEDADES JUGOSAS!!😱



• NUEVAS FOTOS PROMOCIONALES🤩

• Primer vistazo de Nico y Bianca😱

• Se revela que será la temporada MÁS OSCURA😋

• Su ESTRENO parece ser que será el 20 de noviembre en @DisneyPlus🤗 pic.twitter.com/1km0L7dMvV — Previously Series (@PreviouslySerie) July 21, 2026

EL PASO DE PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO POR LA SAN DIEGO COMIC-CON 2026

El panel de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo contó con una mesa redonda en la que participaron Walker Scobell (Percy Jackson), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Tamara Smart (Thalia Grace), Levi Chrisopulos (Nico Di Angelo) y Olive Abercrombie (Bianca Di Angelo) junto a los productores ejecutivos Dan Shotz y Craig Silverstein.

Leah Sava Jeffries, que interpreta a Annabeth Chase y se encuentra rodando The Cheetah Girls: Next Gen, no pudo acudir a la convención, pero mandó un vídeo saludando a los fans y presentando en exclusiva los primeros minutos del episodio de estreno de la nueva temporada.