Así conectarán las películas de Rick Grimes con The Walking Dead: World Beyond

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: World Beyond ha otorgado un gran protagonismo a CRM, la misteriosa organización que rescató a Rick Grimes en la temporada 9 de TWD. La serie está dando numerosos detalles sobre esta comunidad, dando pie a una conexión con la trilogía de películas que encabezará Andrew Lincoln y que resolverá el misterio sobre el paradero del protagonista.

Matthew Negrete, showrunner de World Beyond, ha dado algunas claves sobre este nexo, y en concreto sobre la escena poscréditos del episodio 1x06. "Es un poco vago pero definitivamente parece que hay algo en proceso. Sabemos que la doctora Bellshaw tiene una foto de ella, Leo y algunos otros científicos en su escritorio. Sabemos que uno de los científicos que vimos en el último episodio ahora es un zombie con el que parece estar haciendo pruebas. Y entonces saca este manuscrito escrito por el padre de la chica que incluye una nota de Iris que dice: 'Date prisa y salva el mundo porque te queremos de vuelta en casa’”, explicó a EW.

Bellshaw responde a una llamada telefónica de Elizabeth Kublek (Julia Ormond), la teniente coronel del CRM, quien ordenó exterminar a casi 10.000 personas que vivían en Campus Colony en Nebraska. Kublek anticipa que las hijas adolescentes de Bennett llegarán a las instalaciones.

"Básicamente estamos uniendo algunas cosas. Todos estos elementos y partes de este universo más grande comenzarán a juntarse", dijo Negrete. "Y lo que puedo decir ahora es que algo está en marcha. Parece que hay un plan en marcha que parece tener potencialmente algo que ver con el padre de la chica. Por lo tanto, seguramente habrá más por venir", dejó caer.

Negrete no ha desvelado si Iris (Aliyah Royale) y Hope (Alexa Mansour) son las personas que espera Kublek, pero sí dijo que Kublek "está esperando a alguien y Elizabeth está muy, muy interesada en estas personas".

A medida que World Beyond da más importancia a CRM, el spin-off continúa revelando datos sobre el contexto de la desaparición de Rick más de siete años atrás. Ahora se sabe por qué Rick no ha regresado a casa en todo ese tiempo, y se puede inferir que su estatus como persona B significa que no es uno de los sujetos de prueba de la organización.