Los 5 momentos censurados en los Emmy

Succession, The Bear y Bronca fueron las grandes triunfadoras en la 75.ª edición de los Premios Emmy. Una gala en la que las favoritas cumplieron con los pronósticos y que, lamentablemente, dejó algunas de sus pocas sorpresas y momentos mas espontáneos y singulares fuera de su retransmisión en falso directo.

Anthony Anderson fue el encargado de presentar la gala, en la que algunos momentos, protagonizados por estrellas como Pedro Pascal o Jennifer Coolidge, fueron censurados en la emisión.

LA APARICIÓN DE LA MADRE DE ANTHONY ANDERSON

Host Anthony Anderson’s mother Doris just appeared on the #Emmys big screen reminding winners to keep speeches short. pic.twitter.com/NbYqy5zlBP — Chris Gardner (@chrissgardner) January 16, 2024

La madre de Anthony Anderson, Doris Bowman, hizo una aparición antes de la gala y protagonizó un vídeo para establecer algunas reglas básicas para la velada. "Mamá Doris está aquí y tengo algunos anuncios para vosotros. Primero, si tienes la suerte de ganar, hay dos formas de llegar al escenario, las escaleras o la rampa de cada lado. Elige tu opción", apuntó.

"Además, solo tienes 45 segundos para tu discurso de aceptación y solo puede hablar una persona. Es posible que la segunda persona sea rechazada si estás cerca de tus 45 segundos. Si te pasas, tendrás que vértelas conmigo. Por cierto, todo este discurso duró menos de 45 segundos, así que ahora siéntate y disfruta del espectáculo", añadió.

EL REPARTO DE DRAG RACE Y EL DISCURSO DE JENNIFER COOLIDGE

Jennifer Coolidge: "I want to thank all the evil gays." #Emmys pic.twitter.com/WTqC3EyWh2 — out of context the white lotus (@oocwhitelotus) January 16, 2024

Jennifer Coolidge se llevó el premio a mejor actriz de reparto en una miniserie por The White Lotus. "Quiero dar las gracias a todos los gays malvados", afirmó cuando recogió el galardón, una referencia a una de sus frases en la serie. Al escuchar esto, el reparto de la temporada 15 de RuPaul's Drag Race saltó de sus asientos del Peacock Theatre para celebrar la victoria de la intérprete.

LA BROMA DE PEDRO PASCAL A KIERAN CULKIN

the ongoing rivalry between Pedro Pascal and Kieran Culkin has been the highlight of awards season #Emmys pic.twitter.com/0FIdpHcwpO — prank sinatra (@KyloCool630) January 16, 2024

Pedro Pascal presentó el premio a mejor actor de reparto en una serie de drama y lo hizo con un brazo escayolado. "Mucha gente ha estado preguntando por mi brazo. Kieran Culkin me dio una paliza", relató Pascal. Este chiste era una respuesta a la broma de Culkin en los Globos de Oro, cuando el actor de Succession se llevó un galardón y dijo: "Chúpate esa, Pedro".

EL DISCURSO DE BRETT GOLDSTEIN

La estrella de Ted Lasso, Brett Goldstein, presentó el Emmy a la mejor dirección de una miniserie y recordó algunas de las duras palabras que había escuchado de directores en el set en el pasado a lo largo de su carrera. "Eso ha sido una mierda. Realmente muy malo", pronunció, frase que quedó censurada en la emisión televisiva. El premio en esta categoría fue para Lee Sung Jin por Bronca.

RECONCILIACIÓN DE BELLA RAMSEY Y ARIANA DEBOSE

Bella Ramsey and Ariana DeBose at the #Emmys pic.twitter.com/QuhnDS7JAJ — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2024

En los Critics Choice Awards, Bella Ramsey presentó el premio a mejor canción y durante su aparición, hizo una broma sobre Ariana DeBose, a quien calificó como "actriz que se cree cantante" pese a su amplia experiencia en Broadway y películas musicales. Posteriormente, DeBose respondió al comentario en Instagram, donde dejó claro que la broma no le había "parecido graciosa". Aunque no se pudo ver en la emisión televisiva, Ramsey y DeBose se abrazaron en los Emmy y la imagen ha circulado por redes sociales.