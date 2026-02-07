El origen de Más que rivales y su sorprendente conexión con Marvel

El sorprendente origen de Más que rivales y su conexión con... ¿Marvel? - MARVEL STUDIOS/MOVISTAR PLUS+

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Más que rivales, la serie que adapta la saga de novelas escrita por Rachel Reid, narra la complicada relación entre dos jugadores de hockey profesional que mantienen un romance secreto. Una historia con un origen más que singular que muchos de sus fans quizás desconozcan, pues conecta directamente con Marvel y un recóndito lugar de Internet.

Lo cierto es que Más que rivales fue originalmente un 'fan fiction' de Marvel, tal y cómo confirmó la propia autora del material original. Antes de publicar el primer volumen de la saga literaria en la que se basa la serie, titulado Cambiar el juego, Rachel Reid optó por compartir una versión alternativa del relato para tantear la opinión de los lectores en la web Archive of Our Own (AO3).

Se trata de una plataforma en la que los usuarios comparten historias de elaboración propia en los que reinventan la trama de conocidas franquicias. En ellas, es habitual encontrar emparejamientos entre personajes que no son canónicos en el material original.

CAPITÁN AMÉRICA Y SOLDADO DE INVIERNO, ENAMORADOS

Reid reescribió la historia ambientándola en un universo alternativo en el que Steve Rogers (Capitán América), convertido en el "capitán estrella de los New York Rangers", se enamora de Bucky Barnes (Soldado de Invierno), quien trabaja como empleado en una cafetería.

"No sabía que se podían publicar obras originales en AO3", sostuvo Reid en una entrevista concedida al medio Salon. "Pensaba que solo se podían publicar 'fanfics'", aseguró, incidiendo en que hizo "todo mal con Cambiar el juego".

"Ojalá nunca hubiera publicado ese 'fan fiction'", se sinceró la autora. "Sé que sigue circulando, y es horrible. Es tan vergonzoso. Odio pensar que la gente lo lee porque metí un montón de personajes extra de Marvel en la historia sin motivo alguno", admite. "Pero eso es lo que pasa cuando publicas cosas en Internet: no desaparecen", reflexionó.

A finales de 2016, Reid retiró el relato de la web, reescribió la historia y mandó el manuscrito a distintas editoriales hasta que, seis meses después, le ofrecieron la posibilidad de publicarlo. "Recuerdo a mi editor diciendo: 'Suena un poco a 'fanfic'", admitió la autora, señalando que hay diferencias sustanciales entre ese primer 'fan fiction', que originalmente superaba las 100.000 palabras, y lo que acabó siendo la novela.

Con una segunda temporada ya confirmada, Más que rivales se convirtió a finales del pasado año en uno de los fenómenos más populares de la televisión. La primera temporada de la serie, compuesta de seis capítulos, ya está disponible en España a través de Movistar Plus+ y en América Latina en HBO Max.