La temporada 2 de One Piece ficha a una actriz de Los Bridgerton para el papel de Vivi - NETFLIX / TOEI ANIMATION

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 1 de One Piece fue un éxito y Netflix renovó la adaptación de Eiichiro Oda por una segunda entrega. La plataforma ya está preparando los próximos episodios y recientemente ha revelado uno de sus nuevos fichajes.

Carithra Chandran, conocida por su papel de Edwina Sharma en la segunda temporada de Los Bridgerton, interpretará a Vivi en la segunda temporada. "Estoy muy emocionada por unirme al reparto de One Piece y me siento muy agradecida al maestro Oda por confiarme el papel de Vivi. Sé lo mucho que ella significa para vosotros y voy a trabajar duro para hacerle justicia y haceros sentir orgullosos", ha afirmado la actriz en un vídeo compartido por Netflix.

Katey Sagal como la doctora Kureha, Mark Harelik como Hiriluk, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Daniel Lasker como Mr. 9; Camrus Johnson como Mr. 5; Jazzara Jaslyn como Miss Valentine, David Dastmalchian como Mr. 3, Callum Kerr como Smoker, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Clive Russell como Crocus, Werner Coetser como Dorry y Brendan Murray como Brogy también se incorporarán al elenco en la temporada 2.

Además, Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji repetirán sus roles.

La producción de la temporada 2 ya está en marcha. Tal como reveló Oda, esta entrega adaptará los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. Los nuevos capítulos aún no tienen fecha de estreno, pero se espera que lleguen a Netflix en algún punto de 2025. Además, el creador alabó el compromiso del equipo, adelantando que la temporada 2 "no saldrá hasta que esté satisfecho".