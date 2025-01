Malas noticias para la temporada 2 de One Piece

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

En 2023 aterrizaba en Netflix la primera temporada del remake en imagen real de One Piece, el legendario manga y anime de Eiichiro Oda. Su éxito llevaba a la rápida confirmación de una segunda entrega, que los fans esperan ansiosos desde entonces. Aunque recientes informaciones apuntaban que los nuevos episodios llegarían a la plataforma este año, un nuevo avance parece sugerir lo contrario.

Y es que Netflix ha lanzado un vídeo promocional con sus grandes estrenos de este 2025, incluyendo en su lista la tercera y última temporada de El juego del calamar, el final de Stranger Things y el regreso de series como Miércoles (Wednesday) o The Witcher, entre otras. No obstante, el repertorio de títulos tiene notables ausencias y una de ellas es, precisamente, One Piece.

Según apunta Deadline, se cree que la segunda temporada del remake en imagen real del famoso manga y anime ha terminado ya su rodaje y, teniendo en cuenta el enorme trabajo de posproducción que le espera, no es descabellado pensar que la ficción pueda llegar en 2026, en vez de este año, como los fans esperaban.

Cabe recordar que hace escasos días el servicio de streaming en Tudum lanzaba un comunicado anunciando una colaboración con Lego y adelantando que los nuevos capítulos de One Piece llegarían a finales de 2025... un apunte que la plataforma ha acabado eliminando.

Straw Hats, are you ready for your next adventure? 🏴‍☠️ Coming soon. #LEGOOnePiece pic.twitter.com/kBbGTTWDlT — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 23, 2025

La segunda temporada de la serie, en la que Iñaki Godoy retomará el papel de Luffy D. Monkey, verá el regreso de muchos de los personajes de la primera temporada, además de nuevos rostros que se incorporan a la ficción. Así, entre los actores que se han sumado al reparto de One Piece para los nuevos capítulos se encuentran Katey Sagal y Mark Harelik, quienes encarnarán respectivamente a la doctora Kureha y el doctor Hiriluk, Lera Abova, que interpretará a Miss All Sunday/Nico Robin y Joe Manganiello en el papel de Cocodrile/Mr. 0, entre otros.