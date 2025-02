Primera imagen de la temporada 2 de One Piece, que finaliza su rodaje

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece ya ha finalizado al fin su rodaje. Para ir calentando motores, Netflix ha revelado en sus redes la primera imagen oficial de los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Iñaki Godoy.

Se trata de una imagen en la que Luffy D. Monkey (Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Skylar) y Ussop (Jacob Romero), esto es, Piratas de Sombrero de Paja celebran con entusiasmo su reencuentro. Hasta el momento, se desconoce cuándo tiene previsto desembarcar esta segunda entrega en Netflix.

ONE PIECE SEASON 2 IS OFFICIALLY WRAPPED 🏴‍☠️ pic.twitter.com/HB82biMaDE — Netflix (@netflix) February 4, 2025

Ciertamente, dicha imagen no resulta demasiado reveladora. Pero las pancartas que rodean a Luffy y compañía indican que volverán a conmemorar uno de los grandes eventos de la temporada 1. Este es, como ya habrán adivinado los entusiastas de One Piece, la ejecución de Gold Roger (Michael Dorman).

Hasta el momento, se desconoce cuándo desembarcarán los nuevos episodios de la serie. No obstante, teniendo en cuenta el enorme trabajo de posproducción, no es descabellado pensar que la temporada 2 de One Piece aterrice en 2026, en vez de este año, como los fans esperaban. Algo que se ve reforzado por el hecho de que Netflix no incluyera la serie en su presentación de los grandes estrenos para este año que tuvo lugar hace tan solo unos días y en la que sí estaban títulos como Miércoles o el final de Stranger Things o El juego del calamar.

Conviene recordar que hace escasos días el servicio de streaming en Tudum lanzaba un comunicado anunciando una colaboración con Lego y adelantando que esta segunda entrega vería la luz a finales de 2025... un apunte que terminó eliminando.

Straw Hats, are you ready for your next adventure? 🏴‍☠️ Coming soon. #LEGOOnePiece pic.twitter.com/kBbGTTWDlT — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 23, 2025

Más allá del regreso de Godoy como Luffy D. Monkey y el resto de los sombreros de paja, la temporada 2 de One Piece también incorporará a un buen puñado de nuevos personajes.

Entre los más esperados por los fans se encuentran Katey Sagal y Mark Harelik, quienes encarnarán respectivamente a la doctora Kureha y el doctor Hiriluk. Por otra parte, Lera Abova interpretará a Miss All Sunday/Nico Robin, mientras que Joe Manganiello encarnará a Cocodrile/Mr. 0, David Dastmalchian a Mr. 3, Sendhil Ramamurthy a Nefertari Cobra y Charithra Chandran a Miss Wednesday.