Nuevas imágenes de The Witcher 2 dan pistas sobre los brujos lobo, la fortaleza Kaer Morhen y el gran Jaskier

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Witcher, mientras continúa su rodaje sin Henry Cavill, que se recupera de una lesión, está celebrando los 6 días de Witchmas, una campaña navideña en los que se revelarán nuevos detalles para los fans. El primero ha sido un conjunto de tres imágenes que da algunas pistas sobre lo que vendrá en los próximos episodios de la serie.

Las tres nuevas imágenes no muestran a ningún personaje, ya que sólo muestra objetos. Pero estos guardan una importante relación con la mitología de The Witcher. La primera foto muestra un bloque con cinco espadas, en la que una ha sido arrancada y reposa en una mesa al lado.

Si se combina esta imagen con la tercera en la que se muestran varios medallones con la cara de un lobo, se convierten en un primer vistazo a Kaer Morhen, la fortaleza donde residen varios Scool de los Wolf Witchers, a los que pertenece Geralt de Rivia, y que jugará un papel importante en la temporada 2.

Today, you've chosen destiny.



Honor the witchers who came before, now look around and let your curiosity explore. pic.twitter.com/DIKddBNY72 — The Witcher (@witchernetflix) December 16, 2020

Esta tercera fotografía con los medallones da una idea de la cantidad de brujos lobo que hay o ha habido, ya que podría ser parte de un taller de forja o bien de un lugar de Kaer Morhen en recuerdo a los hechiceros caídos.

En otra foto se muestra un estandarte, también con la efigie de un lobo, firmemente amarrado con cuerdas en lo que parece un campamento abandonado en mitad del bosque. También hay antiguas imágenes de Jaskier, el querido bardo que con su 'Toss A Coin To Your Witcher' fue una de las sensaciones de la primera temporada.

Just admiring the pure beauty and artistry on display. (Remember, YOU chose surprise.) #Witchmas pic.twitter.com/wgCey8hP2P — The Witcher (@witchernetflix) December 17, 2020

El conjunto de imágenes forma parte de la campaña de 6 días de Witchmas, donde se da a elegir con una votación en Twitter entre contenido exclusivo de la serie o la 'Ley de la Sorpresa', que en esta ocasión reveló las fotografías. La siguiente elección es entre una página de guion de la 2ª temporada o una nueva sorpresa.

A chance to look ahead, or will you accept your fate and leave the surprises up to the bard's choosing. I mean, up to destiny... #Witchmas — The Witcher (@witchernetflix) December 16, 2020

Por el momento, la temporada 2 de The Witcher no tiene fecha de estreno prevista en Netflix.