Geralt de Rivia se enfrenta a la Navidad en el descacharrante tráiler de The Witcher

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Se acerca la Navidad y Netflix se ha acordado de The Witcher. Aunque la segunda temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill no llegará hasta 2021, la plataforma de streaming ha lanzado un hilarante tráiler navideño de la ficción para celebrar junto a sus fans las fiestas por adelantado.

El clip no incluye nuevas imágenes, sino que rememora algunas secuencias de la primera temporada. "No puedes dejar atrás esto solo porque estás aterrorizado. Se acerca, Geralt", le dice el druida Mousesack (Adam Levy) a Geralt de Rivia (Henry Cavill), mientras suena la canción Sleigh Ride de The Ronettes.

"Detén tus toscos gruñidos de protesta", le dice Jaskier (Joey Batey) al protagonista, a la vez que aparecen secuencias modificadas con decoraciones, regalos y coronas navideñas. "Guarda tus trineos para otro día, por ahora es el momento de matar", reza la publicación en Twitter.

Save your sleds for another day,

for now is a time to simply slay.

Tis the season of #Witchmas. pic.twitter.com/RoWhLCJ08G