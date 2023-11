¿Tendrá secuela Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes?

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes llegó a los cines el 17 de noviembre. Ahora que la precuela de Los juegos del hambre se ha estrenado, los fans ya se preguntan si tendrá una continuación.

La cinta es una precuela ambientada 64 años antes de los acontecimientos de Los juegos del hambre. La película, basada en la novela homónima de Suzanne Collins, sigue a un joven Cornelius Snow, décadas antes de convertirse en presidente de Panem, así como a Lucy Baird, una rebelde que vive en el Distrito 12. Sus vidas se entrelazan cuando Baird es seleccionado para luchar en los décimos Juegos del Hambre anuales. Snow, una estudiante, es asignado como su mentor. Mientras trabajan juntos para ganar los juegos, las lealtades de Snow y Baird se ponen a prueba.

La película termina con Snow de regreso a la capital, hastiado y desconsolado, pero listo para continuar estudiando con el doctor Volumnia Galia. Antes de que se vean los créditos, hay una toma de Snow sonriendo, mientras su yo adulto narra: "Son las cosas que más amamos las que nos destruyen". Los fans de Los juegos del hambre pueden reconocer esa frase de Sinsajo - Parte 1 cuando Snow, quien en ese momento es presidente de Panem, habla con su oponente más feroz, Katniss Everdeen.

Por el momento, no se ha confirmado la secuela, pero el director, Francis Lawrence, se ha mostrado optimista respecto a una posible continuación. "Si Suzanne tiene otra idea temática que cree que encaja en el mundo de Panem, ya sea con gente nueva o personajes familiares como Finnick, Haymitch, quien sea, me interesaría mucho verla y ser parte de ella", ha declarado a People.

Aun así, el director dijo que esta decisión depende de Collins. "No tengo ningún impulso para simplemente decir: 'Me encantaría hacer los juegos de Finnick'. Es un gran personaje, pero ¿cuáles son los fundamentos temáticos que lo hacen digno de ser contado y relevante?", comentó. La productora de Los juegos del hambre, Nina Jacobson, expresó algo similar. "Si ella tiene algo que decir, quiero escucharlo. Me fascina su perspectiva. Siempre querré seguir su ejemplo", apuntó.

ASÍ SERÍA LA SECUELA

Hay muchos personajes fascinantes en la franquicia Los juegos del hambre cuyas historias podrían desarrollarse. Quizás el próximo libro podría centrarse en Haymitch, el mentor que lleva a Katniss y Peetah a la victoria, o en Cinna. Si Collins quiere seguir centrándose en los rebeldes, podría escribir una saga sobre la prima de Snow, Tigris. Cuando presentan a Tigris en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes secuela, ella y Snow son inseparables, pero su vínculo se rompe por las acciones de Snow.

Años más tarde, Tigris se une a la resistencia contra él, ayudando a derrotarlo de una vez por todas. De todos los personajes de Los juegos del hambre, Tigris parece tener el mayor potencial para una secuela.

"Me encantaría ver el ascenso de Snow al poder porque es un gran personaje, pero Tigris, entender cómo esta chica que lo ama tanto y se preocupa por él se convierte en la mujer que vimos en Sinsajo, es algo que realmente me fascina. Parte de lo interesante es traerla aquí, venderla como esta figura de hermana, la prima, cuánto amor tienen entre ellos dos, y luego piensas en el salto temporal y cómo ella realmente está ayudando a perseguirlo y matarlo... Creo que hay un cambio realmente interesante allí, así como, obviamente, también la transformación física", declaró Jacobson.