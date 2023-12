La temporada 2 de La Casa del Dragón elimina dos personajes clave de los libros de George R.R. Martin

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de La Casa del Dragón presentará nuevos personajes, pero aún faltan por incluir algunas figuras muy importantes que aparecen en Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin en el que se basa. Los actores para encarnar a Nettles y Daeron Targaryen aún no han sido elegidos, pero sus roles son cruciales y su ausencia en la temporada 2 podría ser un problema para la trama.

La segunda entrega expandirá la guerra civil de los Targaryen a más partes de Poniente, dividiendo casi todos los territorios del continente entre entre los que prestan su apoyo los Negros de Rhaenyra Targaryen y los Verdes de Alicent Hightower. Por eso, tiene sentido que haya muchos más personajes, de ahí que pille por sorpresa para los fans de los libros la ausencia de Nettles y Daeron Targaryen.

Daeron es uno de los cuatro hijos del rey Viserys y Alicent, y el único que no ha aparecido todavía. No apareció en la temporada 1 debido a que estaba bajo la tutela de Lord Ormund Hightower y, como tal, vivía en Antigua. Sin embargo, George R.R. Martin confirmó previamente que Daeron existe en La Casa del Dragón, por lo que es sorprendente que aún no haya sido revelado quien lo encarnará.

Nettles, en contraposición con el estatus noble de Daeron, es una chica bastarda de Marcaderiva. Con solo 16 años, es una de las llamadas semillas de dragón: pertenece al pueblo con linaje de sangre valyria que se adelantó para reclamar dragones y luchar por los Negros durante la guerra civil.

Nettles reclama al dragón salvaje Sheepstealer y juega un papel clave en la Danza de Dragones. Las otras semillas de dragón, Addam y Alyn de Hull, Ulf el Blanco y Hugh Martillo, ya han sido elegidos para la temporada 2, lo que hace que la ausencia de Nettles sea aún más notable. De hecho, ha habido rumores de que Nettles y Daeron han sido eliminados de esta temporada.

Puede que Nettles y Daeron no sean personajes principales, pero son importantes secundarios. Cada uno estará involucrado en algunos eventos clave en la línea temporal de La Casa del Dragón. Para Daeron y su dragón, Tessarion, esto incluye batallas importantes como la Batalla del Aguamiel, donde llega para salvar al ejército de Ormund y se convierte en el héroe. En el caso de Nettles, ella tiene un papel aún más importante: no solo lucha ella misma en batallas, como la Batalla del Gaznate, sino que forma un vínculo increíblemente estrecho con Daemon Targaryen, para disgusto de Rhaenyra.

Daeron es al menos un poco más agradable que sus dos hermanos, Aegon y Aemond, y haber crecido lejos de Desembarco del Rey podría ofrecer algo ligeramente diferente a los otros hijos de Alicent. Por su parte, Nettles es una joven feroz, y su valentía y espíritu deberían convertirla en una de las favoritas de los fans, como ya ocurrió con Arya en Juego de tronos.