El final de The Pitt 2x01: ¿Por qué se queda paralizada la nueva doctora jefe? - HBO MAX

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la segunda temporada de The Pitt, el drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle, ya está disponible en HBO Max. La nueva entrega cuenta con el regreso de la mayor parte del elenco de la anterior, pero también con adiciones como la de Sepideh Moafi, que da vida a la doctora Al-Hashimi, un personaje que entra pisando fuerte y cuya extraña reacción al final del capítulo ya constituye una de las primeras incógnitas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie presenta a Al-Hashimi como la sustituta de Robby (Wyle) durante su inminente periodo sabático, que llega al hospital con una hora de antelación y numerosas propuestas para optimizar el servicio de urgencias. Pronto queda claro que la recién llegada es una profesional seria, centrada y muy cualificada, sin aparentes debilidades. Es precisamente por esto que la nota en la que termina el episodio se antoja discordante para el personaje y, por tanto, intrigante.

En los últimos compases del capítulo el equipo encuentra a un bebé abandonado en un baño. Puesto que el infante parece tener más de 28 días de vida, la situación se considera un potencial delito. No obstante, lo más extraño llega con el reconocimiento médico del bebé ya que, en un momento dado, la doctora Al-Hashimi mira hacia la cuna y se queda como petrificada, perdiendo momentáneamente su habitual máscara de control y seguridad. Esa expresión es lo último que los espectadores ven antes del fundido a negro y muchos se preguntan por su significado.

"La respuesta a esa pregunta contiene un gran 'spoiler'", adelantó Moafi en una entrevista concedida a TVLine. "Por lo tanto, no puedo decir mucho, pero sí diré que hay una historia detrás de ese momento. Y lo descubriremos a lo largo de la temporada", añadió, prometiendo así que el misterio quedará resuelto a su debido tiempo.

Para la actriz, ese momento de su personaje no es tanto una nota discordante como la primera grieta visible en una armadura. "Todos los médicos, todas las personas, pero especialmente los médicos, llevan consigo su bagaje. Traumas, experiencias", explicó, señalando que "eso les pesa y les afecta de diferentes maneras".