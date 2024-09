Nico Robin y Crocodile ya tienen rostro en One Piece, la serie de Netflix

Nico Robin y Crocodile ya tienen rostro en One Piece, la serie de Netflix - TOEI

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix sigue preparando la segunda temporada de la exitosa serie en acción real de One Piece. El rodaje de esta nueva tanda de episodios, la cual se espera que llegue a la plataforma en algún punto de 2025, arrancó la pasada primavera y varias de las nuevas incorporaciones ya han sido confirmadas. Ahora, se ha revelado el nombre de los intérpretes que darán vida a Nico Robin y Crocodile, dos de los personajes más queridos por los fans del extenso manga de Eiichiro Oda.

Según informa Comicbook, la encargada de interpretar a Nico Robin será Lera Abova, una actriz y modelo rusa de 31 años que debutó en la pantalla con Anna, el penúltimo filme de Luc Besson. Posteriormente trabajó en la serie spin-off de la popular comedia musical, Dando la nota: Bumper en Berlín.

La otra nueva incorporación de esta segunda entrega de la serie es Joe Manganiello, que tendrá la misión de dar vida al temible antagonista Crocodile. El encargado de interpretar al Rey del Desierto es conocido por sus papeles en la saga de comedia Magic Mike o en la serie True Blood, donde puso rostro al licántropo Alcide Herveaux.

Ambos personajes, tanto Nico Robin como Crocodile, son reconocidamente apreciados por el fandom previo a la serie. De hecho Robin es una de las figuras más importantes de One Piece, sin embargo, en un primer momento probablemente se presente a la audiencia con el seudónimo de Miss All Sunday.

Desde el primer instante, queda claro que se trata de una persona bastante misteriosa, alguien con el que Luffy y sus compañeros deberían mantener las distancias. Como más adelante será revelado, la también conocida como Niña Demonio trabaja codo con codo junto a un importante villano que los seguidores de la serie conocerán en el futuro.

Esta incorporación despeja las dudas sobre los planes de Netflix con esta serie, ya que se trata de un personaje con un amplio arco de desarrollo, que no convendría introducir si no se pretende realizar una serie de larga duración. Por tanto, esto sugiere que la andadura de One Piece en el servicio de streaming, en principio, llegará al menos hasta la tercera temporada, con la intención de expandir aún más su narrativa.

En cuanto a Crocodile, es un pirata con el objetivo de hacerse con el control del Reino de Arabasta. En lugar de emplear la fuerza bruta, el Señor de la Guerra fundador de Baroque Works trata de ganarse la simpatía de los ciudadanos, que ven en él a un héroe capaz de destronar a Nefertari Cobra, al que interpretará Sendhil Ramamurthy.

El antagonista obtiene sus poderes tras ingerir una de las frutas del diablo, la Suna Suna, que otorga la capacidad de producir, manipular y transformarse en arena. El gran final del arco de Arabasta probablemente no llegue a mostrarse en esta segunda temporada, pero lo que sí está claro es que Netflix está sembrando los mimbres necesarios para el gran combate entre Luffy y Crocodile.

La serie en acción real de One Piece, protagonizada por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd y Taz Skylar, contará en su segunda entrega, aún sin fecha de estreno, con las incorporaciones de Daniel Lasker como Mr. 9, Camrus Johnson como Mr. 5, Jazzara Jaslyn como Miss Valentine, David Dastmalchian como Mr. 3, Callum Kerr como Smoker, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Clive Russell como Crocus, Werner Coetser como Dorry y Brendan Murray como Brogy, además de con Abova y Manganiello.