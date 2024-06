La temporada 2 de One Piece de Netflix ficha a cuatro nuevos villanos

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece está en marcha, y la producción de los nuevos capítulos ya se está desarrollando en Sudáfrica. Basada en el manga de Eiichiro Oda, la ficción ha sumado cuatro nuevos actores a su elenco que darán vida a varios villanos clave del cómic.

Netflix ha anunciado las incorporaciones de Daniel Lasker como Mr. 9; Camrus Johnson como Mr. 5; Jazzara Jaslyn como Miss Valentine y David Dastmalchian como Mr. 3. Estos personajes forman parte de Baroque Works, una organización criminal de la saga de Arabasta.

