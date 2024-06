One Piece pone rostro a Smoker y otros tres personajes en su temporada 2

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix se encuentra ya filmando en Sudáfrica la temporada 2 de One Piece. Tras anunciar a varios fichajes la plataforma ha sumado otras cuatro nuevas incorporaciones al elenco para poner rostro a esperados personajes del anime de Eiichiro Oda que también saltarán a la imagen real.

Después de arrasar con sus primeros ocho aclamados episodios, Netflix se ha propuesto superar su propio listón, haciendo la segunda entrega aún más descomunal.

Según ha anunciado la propia producción y la plataforma en sus redes sociales, Callum Kerr (Monarch) Julia Rehwald (La calle del terror) Rob Colletti (Santos Criminales) y Ty Keogh (24 horas para vivir), serán quienes interpreten en ella a Smoker, Tashigi, Wapol y Dalton, respectivamente.

New faces 🗡️ new powers 🚬 🐂 new adventures! Don’t drift away, Straw Hats! We’re just getting started. ​​🏴‍☠️ 🌊 #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/N5omk4OuOI