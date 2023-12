Netflix prepara el remake del anime One Piece

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó en 2023 One Piece, serie de acción real basada en el manga de Eiichiro Oda. La plataforma de streaming volverá a apostar por esta obra, ya que prepara un nuevo remake, esta vez de animación.

Según Variety, Netflix se ha asociado con Eiichiro Oda, la editorial Shueisha, Fuji Television Network y Toei Animation Co. para una nueva adaptación en forma de anime. Este proyecto es completamente independiente de la serie original One Piece, producida por Toei Animation y en emisión desde 1999.

El remake, titulado The One Piece, cubrirá la misma historia contada en el manga de Oda, comenzando en el mismo punto que el anime existente y la adaptación de imagen real de Netflix: la saga del East Blue del aspirante a rey pirata Monkey D. Luffy y su equipo. The One Piece se encuentra actualmente en producción en WIT Studio, la compañía detrás de Spy x Family y Attack on Titan.

El equipo de la nueva serie ha desvelado que "tiene como objetivo brindar a los espectadores una experiencia nueva, pero familiar, utilizando tecnología visual de vanguardia para reimaginar las aventuras de Luffy a través de la querida saga del East Blue".

Además de la ya confirmada temporada 2 de One Piece y The One Piece, Netflix está preparando otro proyecto en colaboración con Oda. En enero de 2024 la plataforma estrenará Monsters 103 Mercies Dragon Damnation, basada en otro manga del autor y cuyo protagonista es Ryuma, "un samurái enredado en un mundo perturbado por una fuerza siniestra: un dragón capaz de desatar una destrucción catastrófica sobre la tierra". Esta producción acercará al público uno de los primeros trabajos de Oda, ya que creó dicho manga cuando tenía solamente 19 años.