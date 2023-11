Colapso por el final de Ataque a los Titanes (Attack on Titan) que indigna a los fans

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

El episodio final de Ataque a los Titanes (Attack on Titan) ya se ha estrenado. El aclamado anime ha llegado a su desenlace después de casi un centenar de capítulos y muchos meses de espera. Y la consecuencia directa ante tal expectación ha sido la caída de los servidores de Crunchyroll y Funimation, las plataformas donde se estrenó el capítulo de Shingeki no Kyojin.

Al parecer, ambos servicios de streaming recibieron a miles de usuarios en tan solo unos pocos minutos. Una avalancha de fans que propició el fallo en los servidores, tal y como confirmó Crunchyroll a través de sus redes sociales. Esto hizo que numerosos espectadores no pudieran ver el capítulo final de Ataque a los Titanes hasta un tiempo después de su estreno.

"Nuestra web está experimentando problemas intermitentes, pero estamos trabajando arduamente para resolverlos rápidamente. ¡Apreciamos vuestra paciencia!" se disculpaba Crunchyroll. Algo que provocó cientos de reacciones entre redes sociales. Algunos fans se enfadaron con la compañía, mientras que otros se tomaron a risa el incidente.

"Deberíais contratar mejores ingenieros", critica un usuario de X (Twitter). "Habéis tenido meses para prepararos para ello y habéis dejado que esto pase. Guau......", responde otro seguidor. "Trabajad más rápido", demanda un tercero ansioso por ver el final de Ataque a los Titanes.

Otros prefieren ver el lado divertido del asunto. "Muerte, impuestos y la caída de Crunchyroll. Cosas de las que no se puede escapar", bromea un fan. "Si podía contar con algo es que Crunchyroll fallaría por última vez debido a Ataque a los Titanes", sugiere uno más. "Los fans de Ataque a los Titanes preparándose para colapsar los servidores de Crunchyroll", postea @AoTJewels acompañado de un GIF.

"Nunca espero nada de ustedes y aun así logran decepcionarme", se lamenta otro usuario en tono jocoso con un meme de la serie Malcom in the Middle. "En Crunchyroll definitivamente estarán contentos de que Ataque a los Titanes haya terminado, ahora ya no hay anime del que preocuparse excepto Dragon Ball. Solo hay que mirar sus estadísticas", expone @shabb003 junto a una gráfica del pico de usuarios en el momento del estreno del episodio.