Buenas noticias para la temporada 2 de One Piece en Netflix

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de One Piece. Netflix fue fiel al material original con su adaptación a imagen real del célebre manga creado Eiichiro Oda. Y una imagen del equipo creativo de la serie parece esclarecer que la temporada 2 arrancará su producción más pronto que tarde.

La adaptación a imagen real de One Piece cosechó un éxito abrumador entre el fandom. Tras sus ocho primeros capítulos que condensaron el arco de East Blue, el pasado mes de septiembre, Marty Adelstein, CEO de Tomorrow Studio, afirmaba que los guiones de la temporada 2 de One Piece ya estaban listos.

Es más, la propia presidenta del estudio, Becky Clements, se aventuró a desvelar que "siendo realistas", podría estar lista para emitirse en, aproximadamente, unos 18 meses. Y ahora que la huelga convocada por el sindicato de guionistas de Hollywood (WGA) ha concluido, muchos esperan que poco a poco se vayan dando a conocer nuevos detalles sobre los que les deparará la temporada 2 de la serie.

Mientras aguardan impacientes, una nueva imagen del equipo de guionistas de One Piece, parece indicar que ya se encuentran listos para arrancar con la producción de los nuevos episodios. Publicada por la cuenta oficial de la serie en X, antes Twitter, esta fotografía adelanta que ya están ansiosos por disfrutar de las nuevas aventuras que vivirá Luffy con su banda de piratas.

Meet the writers room for season 2. We can’t wait to share what adventures we have in store pic.twitter.com/vFS1bDXvPD