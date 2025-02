Kevin Feige confirma el estatus de los Vengadores antes de Doomsday

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

En Capitán América: Brave New World, Sam Wilson (Anthony Mackie) debe recoger el testigo de Steve Rogers y demostrar su valía como portador del escudo de vibranium. La historia de la cinta sienta las bases para que el superhéroe asuma su responsabilidad y reclute en el futuro a un nuevo grupo de Vengadores. Ahora, con las miras puestas en Avengers: Doomsday, Kevin Feige ha avanzado el estado actual del equipo de superhéroes.

En una rueda de prensa con motivo del estreno de la cuarta película de Capitán América, el CEO de Marvel Studios actualizó el estado del equipo de superhéroes más célebre de la compañía, confirmando que "actualmente no están activos".

"En Capitán América: Brave New World, Sam Wilson es el Capitán América y ha tomado la decisión de convertirse sin complejos en él. Pero... ¿Qué significa ser el Capitán América cuando no eres un súper soldado? Algo que sabemos con certeza que Sam Wilson no es. ¿Y en un mundo en el que los Vengadores no están activos actualmente?", planteó el productor.

Ya en algunos adelantos de Capitán América 4, La Casa de las Ideas reveló una conversación que tiene lugar en el filme, en la que el personaje de Harrison Ford insta a Wilson a ayudarle a "reconstruir los Vengadores". Así, de ahora en adelante, el superhéroe que encarna Mackie apunta a ser uno de los rostros más importantes de la nueva hornada del poderoso equipo.

No obstante, aunque presumiblemente será el encargado de reclutarlos, se desconoce aún si el Capitán América será también quien lidere a los Vengadores en una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, Avengers: Doomsday. Los últimos rumores sugieren que Los 4 Fantásticos serán vitales para la trama del largometraje, pero aún queda por ver de qué manera saltarán de su realidad a la Tierra-616.

La escena post-créditos de Capitán América: Brave New World sienta las bases para una reunificación de los Vengadores, a pesar de que no revele nada que los fans marvelitas no supiesen de antemano. Con todo, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos dentro del UCM en Thunderbolts*, que se estrena en cines el 30 de abril, y Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, que llegará a las salas el 25 de julio.