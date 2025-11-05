One Piece confirma a su primer gran fichaje de la temporada 3

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Tras la confirmación de que la segunda temporada de One Piece llegará a Netflix el 10 de marzo de 2026, la serie continúa ampliando su voluminoso reparto. Cole Escola, artista de teatro que ganó en junio el Tony a mejor actor protagonista, interpretará en la tercera entrega a Bon Clay, el experto de la suplantación también conocido como Bentham o Mr. 2 Bon Kurei.

"Un maestro de la interpretación y la precisión; Bon Clay es tan peligroso como deslumbrante: un asesino teatral que convierte el combate en arte", reza la descripción oficial del personaje que figura en la publicación de X con la que Netflix ha confirmado la incorporación de Escola. Se trata del primer gran fichaje para el reparto de la tercera tanda de capítulos de One Piece, cuyo rodaje empezará a finales de año en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

A master of performance and precision! 🦢✨ A theatrical assassin who turns combat into art, Bon Clay is as dangerous as they are dazzling! 🩰 🏴‍☠️ Welcome Cole Escola to One Piece Season 3! 😆 pic.twitter.com/ckcgnGaATC — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 3, 2025

En el manga y el anime, Bon Clay es un agente de alto rango de Baroque Works, organización criminal dirigida en la saga Arabasta por Mr. 0. Carismático, alto, histriónico y con vestuario inspirado en el ballet, destaca por haber comido la Fruta del Diablo de tipo Paramecia que permite imitar a cualquiera cuyo rostro toque, convirtiéndo en un especialista del disfraz.

Escola, intérprete estadounidense de 38 años, llega al fenómeno global de Eiichiro Oda tras consagrarse en Broadway con Oh, Mary!, obra que escribió y protagonizó y por la que obtuvo el Tony a mejor actor protagonista, convirtiéndose en la primera persona abiertamente no binaria en ganar en esa categoría. En pantalla, Escola ha trabajado en comedias como Search Party, At Home with Amy Sedaris y Big Mouth y protagonizará junto a Jesse Plemons el largometraje Jonty.

El fichaje de Escola como Bon Clay se alinea con la cronología del material original, pues la segunda temporada abre el periplo de los Sombrero de Paja por la Gran Ruta Marítima y anticipa el arco Arabasta. Para subrayar la escala de la próxima entrega, el showrunner Joe Tracz adelantó que en ella "todo se vuelve más grande" y que el "mantra es 'ampliarlo todo'".

"La épica aventura pirata en alta mar regresa con su segunda temporada, en la que los héroes se enfrentarán a adversarios más feroces y a misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja ponen rumbo a la extraordinaria Grand Line, una extensión legendaria donde el peligro y el asombro acechan a cada paso. En su travesía en busca del mayor tesoro del mundo, irán descubriendo islas insólitas y midiéndose a nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de One Piece.

El reparto del proyecto contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Romero como Usopp, mientras que algunos de los muchos nombres que se unen al elenco son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).