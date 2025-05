Jenna Ortega confiesa que el éxito de Miércoles la convirtió en "una persona infeliz"

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Aunque Jenna Ortega no era ni mucho menos una debutante cuando fue escogida para protagonizar Miércoles, que el próximo 6 de agosto estrenará la primera parte de su segunda temporada, la serie de Netflix la catapultó definitivamente a la fama a nivel global. No obstante, la actriz ha confesado haberse sentido "infeliz" tras el éxito de la ficción, que enseguida se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma, además de reflexionar sobre cómo, al encarnar a una niña de instituto, corre el riesgo de que la encasillen dentro de la industria.

"Siendo franca, después de la serie y de tratar de entenderlo todo, era una persona infeliz", reveló Ortega en una entrevista concedida a Harper's Bazaar. "Después de la presión, la atención... como alguien bastante introvertida, aquello fue muy intenso y me dio mucho miedo", expresó.

En esta línea, la actriz admitió haberse sentido "increíblemente incomprendida" estando en el punto de mira, denunciando además que, hoy en día, parece que "ser un matón es muy popular". "Haber estado en el lado equivocado de la rumorología fue increíblemente revelador", señaló.

Por otro lado, Ortega explicó que, a pesar del reconocimiento que le había traído su papel como Miércoles, encuentra ciertos inconvenientes en tener que estar interpretando durante años a una adolescente. Así, la intérprete explicó que había algo ciertamente "condescendiente" en ir vestida con el uniforme de colegiala.

"Además, cuando eres bajita, la gente ya te mira físicamente por encima del hombro... las chicas, si no se quedan como esa imagen perfecta de como te presentaron la primera vez, entonces es como 'Ah, algo va mal. Ella ha cambiado. Vendió su alma'. Pero estás viendo a estas mujeres en los momentos más cruciales de sus vidas; están experimentando", reivindicó la actriz.

En todo caso, la protagonista de Miércoles expresó también su agradecimiento a la comunidad fan y su deseo de "devolverle algo". "Pero también quiero hacer cosas que me llenen creativamente. Se trata de encontrar el equilibrio entre hacer películas que les interesen a ellos y hacer películas que me interesen a mí. Quiero papeles mayores, más atrevidos y diferentes", afirmó.

Los cuatro primeros capítulos de Miércoles llegarán a Netflix el 6 de agosto, mientras que los cuatro finales lo harán el 3 de septiembre. Algunos de los últimos proyectos en los que ha participado la actriz incluyen la cinta de Taika Waititi Klara and the Sun, aún pendiente de estreno; el filme de Alex Scharfman Death of a Unicorn, que protagoniza junto a Paul Rudd o Hurry Up Tomorrow, película en la que comparte pantalla con The Weeknd. Cabe decir, además, que Ortega se encuentra trabajando actualmente junto a Robert De Niro en Shutout, lo nuevo de Martin Scorsese.