Jenna Ortega rectifica tras criticar a los guionistas de Miércoles: "Podría haber usado mejor mis palabras"

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Jenna Ortega es la protagonista de Miércoles y, de cara a la segunda temporada, también ejercerá como productora. La actriz está muy involucrada en la serie de Netflix e incluso ha confesado que ha cambiado algunas frases del guion, un comentario que le valió muchas críticas y que ahora le ha llevado a rectificar públicamente.

En un episodio de marzo de 2023 del podcast Armchair Expert, Ortega dijo que muchos de los guiones originales de Miércoles no tenían sentido para ella desde la perspectiva del personaje y que cambió el diálogo sin consultar a los guionistas. "Todo lo que hace Miércoles, todo lo que me tocó interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. ¿Está ella en un triángulo amoroso? No tenía sentido", apuntó.

"Hubo momentos en el set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar frases . El supervisor de guion pensaba que iba a decir algo y luego tenía que sentarme con los guionistas y ellos me decían: 'Espera, ¿qué pasó con la escena?'. Y tenía que ir y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas", agregó.

Los comentarios de Ortega provocaron reacciones negativas por parte de los guionistas de cine y televisión, que se declararon en huelga contra los estudios dos meses después. Muchos guionistas de Hollywood recurrieron a las redes sociales para criticar a Ortega por ser "tóxica" y, en los piquetes, algunos miembros del sindicato de guionistas llevaban pancartas con lemas como "Sin guionistas, Jenna Ortega no tendrá nada que criticar".

Ahora la intérprete ha concedido una entrevista a Vanity Fair en la que ha justificado sus declaraciones. "Probablemente podría haber usado mejor mis palabras para describir todo eso. Creo que, a menudo, divago mucho. Creo que fue difícil porque sentí que, si hubiera representado mejor la situación, probablemente la habrían recibido mejor", admitió.

"Todo lo que dije se magnificó... Me pareció casi distópico. Me sentí como una caricatura de mí misma. Nunca vas a complacer a todos, y como alguien que naturalmente complace a la gente, eso fue muy difícil de entender para mí. Puede que a algunas personas simplemente no les gustes... Y eso está bien", esgrimió la artista.

Sin embargo, Ortega defendió su decisión de involucrarse en la serie, más allá de su papel como actriz. "Soy consciente de mi posición como actriz. Sé que no estoy a cargo... Pero creo que con alguien como Miércoles, que está en cada escena, tiene sentido que esa persona esté involucrada en lo que sucede detrás de escena porque está en pantalla cada segundo del proyecto", argumentó.

"Las mujeres tienen que ser princesas. Tienen que ser elegantes, con clase y muy amables y... Luego, cuando son francas, no pueden ser domesticadas y son un desastre", lamentó la joven actriz.

Por su parte, Tim Burton, productor ejecutivo de Miércoles, defendió a la protagonista. "Ella es muy directa. Ella es muy sensata, y eso lo encuentro muy refrescante, hermoso y artístico... Vi, desde el primer día, que ella es muy consciente. Ella es más consciente, a veces, que yo", declaró a Vanity Fair.