Netflix celebra a Lady Gaga en Miércoles con un clip musical

La segunda temporada de Miércoles ya ha concluido su andadura en Netflix. Esta nueva entrega no solo ha incluido la esperada aparición de Lady Gaga, sino también una canción original que la artista ha compuesto para la ficción, The Dead Dance. Y son precisamente este tema musical y el personaje de Gaga los protagonistas de un vídeo que Netflix ha lanzado para promocionar la segunda parte de la temporada.

El clip, de poco más de medio minuto de duración, muestra a la actriz y cantante como Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de la Academia Nevermore. El personaje de Gaga se le aparece a Miércoles en forma de fantasma cuando esta pretende realizar un peligroso hechizo para recuperar sus poderes psíquicos.

La aparición de Gaga en la segunda temporada, aunque breve, fue clave en la trama. Rosaline Rotwood trabajó en Nevermore en la década de 1960 y tuvo como alumna a Hester Frump, la abuela de Miércoles. Además, hace una advertencia clave a Miércoles cuando le dice cómo hacer el hechizo correctamente. La interrupción de Enid hará que Miércoles no siga las directrices de Rosaline, desencadenando consecuencias fatales tanto para ella como para su amiga.

Además, el vídeo muestra a Enid Sinclair y Agnes DeMille bailando al son de The Dead Dance. Se trata de una escena del episodio 7 en la que ambas forman un inesperado vínculo cuando Agnes se ofrece a acompañar a Enid en la coreografía que esta iba a interpretar frente a sus compañeros y profesores. En principio, Bruno iba a bailar con ella, pero Enid descubre que este no había roto con su otra novia, con la que continuaba saliendo en secreto a la vez que con Enid. Agnes, que había observado a su amiga ensayando la coreografía, afirma sabérsela a la perfección y acaban saliendo al escenario juntas.

Según los supervisores musicales de la serie, Lady Gaga contactó con el equipo de Miércoles tras la primera temporada y compuso The Dead Dance específicamente para la ficción. La escena del baile se filmó empleando una canción con un ritmo similar antes de ser reemplazada por el tema de Gaga, que se mantuvo en secreto durante un año.