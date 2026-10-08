Netflix anuncia el segundo spin-off de Los Bridgerton - NETFLIX

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton regresará a Netflix con su quinta temporada, que llegará en 2027. Entretanto, la compañía de la gran "N" ha anunciado el segundo spin-off de la franquicia, que tendrá por protagonista a uno de los personajes más queridos de las novelas de Julia Quinn.

A través de sus redes, Netflix ha dado a conocer que, tras el éxito mundial de La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton, una nueva serie centrada en Violet Bridgerton.

"Querido y distinguido lector... ¡Llega una nueva serie que narrará la historia de amor de la joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton!", reza el anuncio de la plataforma de streaming, acompañado de una imagen del personaje al que interpreta Ruth Gemmell en Los Bridgerton.

Hasta el momento, los detalles de la trama permanecen en secreto. A pesar de que La reina Carlota fue una serie de creación original, Quinn sí que escribió un relato corto centrado en el personaje de Violet Bridgerton.

Dearest Gentle Reader... A new series chronicling the romance of young Violet and Viscount Edmund Bridgerton is coming! pic.twitter.com/xT4BlIFpdj — Netflix (@netflix) October 8, 2026

LA SERIE DE VIOLET BRIDGERTON PODRÍA PARTIR DEL RELATO DE QUINN

Por ahora, no está claro si Shonda Rhimes y Nicholas Nardini, quienes serán los guionistas y showrunners, recurrirán a este relato para desarrollar la nueva serie o si partirán de esta idea para contar una historia diferente dentro del universo de la ficción de Netflix. La noticia de este nuevo spin-off llega tras el enorme éxito de la temporada 4 de Los Bridgerton.

Asimismo, la temporada 5 de Los Bridgerton continúa con su filmación en Londres. Esta nueva hornada de episodios de la ficción pondrá el foco en el romance entre Lady Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza), dos años después de la muerte de Lord John, el esposo de Francesca.

Desde su estreno en 2020, Los Bridgerton, de Netflix y Shondaland, la productora de Rhimes, ha conquistado al público de todo el mundo y se ha consolidado como un auténtico fenómeno cultural. De hecho, la primera y la tercera temporada se mantienen entre las series más vistas de la historia de Netflix, en los puestos 7 y 10, respectivamente, mientras que la aclamada precuela La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton también arrasó en el Top 10 mundial.

Por otro lado, Shonda Rhimes y Nardini también ejercerán junto a Betsy Beers como productores ejecutivos de este spin-off, centrado en la juventud de Violet Bridgerton. Tom Verica será el director, además de ejercer también como productor ejecutivo.