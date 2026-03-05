Netflix anuncia un nuevo spin-off de El juego del calamar tras el final de la serie

Archivo - David Fincher prepara el remake de El Juego del Calamar para Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Nueve meses después de que El juego del calamar llegase a su controvertido final, Netflix ha anunciado que tiene en desarrollo un nuevo reality show basado en la serie de Hwang Dong-hyuk.

Se trata de The VIP Challenge (El desafío VIP), un programa donde celebridades de la industria del entretenimiento y el espectáculo, así como del deporte y otros ámbitos, competirán para poner a prueba su ingenio, estrategias y habilidades, tal y como confirma Netflix en su portal Tudum.

Entre los participantes del reality show se encuentran el jugador de la NBA Tristan Thompson, la cantante de las Spice Girls Mel B, la creadora de contenido Kristy Sarah y la presentadora Kim Zolciak (The Real Housewives of Atlanta), así como la modelo y youtuber Hannah Godwin, el hermano de Zac Efron, Dylan Efron, que ya participó en el programa Traitors (Traidores) y Bailando con las estrellas, y el magnate inmobiliario Ryan Serhant, cuyo reality, Dueños de Manhattan, puede verse en Netflix.

A ellos, además, se les unirá Viper, el DJ y entrenador de SoulCycle, una versión del ciclismo rítmico en interior de alta intensidad, quien se ganó el cariño de los fans en la versión anterior del programa, El juego del calamar: El desafío, en su segunda temporada, lanzada por Netflix en 2025, donde 456 participantes competían para llevarse 4,56 millones de dólares, tras ser elegido para regresar al juego durante la votación de repesca.

No obstante, en aquellas dos primeras ediciones, en las que la compañía de la gran 'N' recreaba las pruebas de El juego del calamar, las ganadoras fueron Mai Whelan en la primera y Perla Figuereo en la segunda. De hecho, Viper ya ha dejado claro en una entrevista con Tudum que piensa causar el "caos total" en esta nueva etapa y examinar cada decisión con lupa.

Estrenada en 2021, El juego del calamar seguía los pasos de Gi-hun (Lee Jung-jae), quien se veía arrastrado a una competición mortal en la que los competidores estaban motivados por un premio millonario, pero, si alguno de ellos no superaba las pruebas, moría. La temporada 1 se saldó con Gi-hun como ganador del sangriento concurso y un inesperado giro en su final, con el personaje dispuesto a regresar para acabar con los juegos.

Tras su segunda temporada, la serie, ganadora de dos premios Emmy en 2022, terminó con la muerte de Gi-hun y el Líder viajando hasta Los Ángeles para entregarle a su hija la millonaria cifra ganada por su padre en la sangrienta competición, además de su chaqueta con el número 456 y el cameo de Cate Blanchet. La actriz interpretaba en una fugaz escena a una reclutadora que juega al ddakji en un callejón con un hombre desaliñado.

El personaje de Blanchet le propinaba un sonoro bofetón al hombre, que lo aguanta resignado. Tanto el Líder como el personaje de la oscarizada actriz intercambian una significativa mirada con la que parecen reconocerse. La insistencia del hombre en volver a jugar exponía que, a pesar del sacrificio de Gi-hun, los cruentos juegos no han sido del todo erradicados. Incluso es probable que se celebren en otros rincones del mundo; al fin y al cabo, siempre habrá personas cuya desesperación las lleve a participar en ellos.