Negan tiene nuevo grupo en The Walking Dead 11x13 - AMC

Los fans de The Walking Dead conocieron a Negan (Jeffrey Dean Morgan) como el sanguinario y cruel líder de los Salvadores. Temporadas después, y tras varios giros más o menos discutibles, el antaño villano pasó a formar parte, con ciertas reservas, del grupo de Rick (Andrew Lincoln), Maggie (Lauren Cohan) y compañía. Ahora, con su propio spin-off ya confirmado tras el final de la serie, Negan se ha unido a una nueva comunidad que ha sido presentada en el episodio 11x13.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 11x09 Negan es testigo de cómo Maggie se venga ejecutando a Carver (Alex Meraz) y a los Segadores. Antes de abandonar el grupo Negan le da a Maggie la oportunidad de vengarse por el asesinato de Glenn (Steven Yeun), pero ella le perdona la vida. Meses después Negan regresa por sorpresa con Aaron (Ross Marquand) y el padre Gabriel (Seth Gilliam), ya convertidos en enemigos de la Commonwealth.

Cuando Jesse (Connor Hammond) llega a las puertas de Hilltop con una herida de bala y un mapa manchado de sangre, lleva a Maggie, Lydia (Cassady McClincy) y Elijah (Okea Eme-Akwari) al complejo de apartamentos Riverbend en la frontera de Virginia. Aaron y Gabriel pensaron que estaban contactando con un grupo religioso para llevar nuevos habitantes a la Commonwealth, pero un flashback revela que Lance Hornsby (Josh Hamilton) envió al ex agente de la CIA Toby Carlson (Jason Butler Harner) para matar al líder de Riverbend (Michael Biehn) y recuperar un cargamento robado de armas.

Durante el ataque de la Commonwealth al complejo, Jesse se encuentra con dos miembros de Riverbend: Negan y Annie (Medina Senghore). Negan le da a Jesse el mapa de Hilltop con órdenes de decirle a Maggie que Aaron y Gabriel están en peligro y posteriormente regresa a Riverbend para salvar a Gabriel de los soldados de la Commonwealth. Carlson ha ordenado a los soldados que maten a cualquiera que no entregue las armas robadas, unas armas que, según Annie, Riverbend no tiene.

Negan, quien ha estado en Riverbend durante meses, confirma las palabras de su compañera. Mientras Gabriel se esconde en una habitación con Negan y los habitantes de Riverbend, el episodio acaba con un cliffhanger cuando el grupo de Aaron y Maggie se infiltra en el edificio sitiado por los soldados de Carlson.

"Cuando nos encontramos con Negan descubrimos muchas cosas sobre él. Es parte de una nueva comunidad. Está tratando de empezar de cero", dijo la showrunner Angela Kang en The Walking Dead: Episode Insider. "No sé cuánto ha cambiado por completo, pero creo que está tratando de descubrir quién quiere ser en el futuro. Creo que entiende, y no ha olvidado, el hecho de que ha hecho daño a mucha gente", agregó.

"Él es una criatura social. No sabe arreglárselas por su cuenta. Sentimos que era muy propio de él que intentara estar por su cuenta e inmediatamente se encontrara con un grupo y se uniera", contó Kang.