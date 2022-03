The Walking Dead: ¿Qué hace el grupo secreto de Lance Hornsby en la Commonwealth?

The Walking Dead está centrando su temporada 11 en la Commonwealth, una comunidad cuyas intenciones aún se desconocen. La gobernadora del grupo es Pamela Milton, pero parece que el vicegobernador Lance Hornsby podría estar tramando algo a espaldas de la líder.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 11x11 reveló que Stephanie en realidad se llama Shira y que Lance le encargó la misión de acercarse a Eugene para conseguir información sobre Alexandria. Shira es solo una agente de un grupo mucho más grande que opera directamente bajo Lance Hornsby. Reunido en secreto, se sabe que el escuadrón de Lance tiene al menos otros dos miembros. Están bien entrenados, son peligrosos y aparentemente operan con total autonomía dentro de los muros de la Commonwealth.

Las maquinaciones de Lance giran directamente en torno a Alexandria. Cuando la Commonwealth presentó a su Stephanie falsa, muchos espectadores asumieron que se trataba de una medida de seguridad para garantizar que los recién llegados de Alexandria no representaran ningún peligro. A medida que pasaban los episodios, quedó claro que la verdadera misión de Stephanie iba más allá, ya que obligó a Eugene a revelar la ubicación de Alexandria.

La toma o destrucción de Alexandria podría ser el objetivo de Lance, pero este club secreto trabaja desde mucho antes, cuando Lance podría haber tomado no solo Alexandria, sino también Oceanside y Hilltop. Una de las preguntas que plantea este grupo es si Pamela Milton conoce su existencia ya que, si no lo sabe, es posible que uno de sus objetivos sea traicionar a la gobernadora para colocar a Lance en el poder.

Si el grupo de Lance en The Walking Dead no fuera más que un escuadrón que trabaja para proteger a la Commonwealth, Stephanie simplemente habría dejado a Eugene tras comprobar que no son una amenaza. En cambio, continuó con su misión mientras informaba de todo a Lance Hornsby todo el tiempo. Queda por ver cómo usa Lance esa información, pero es probable que su misión busque explotar a otras comunidades en beneficio de su líder.

Cabe destacar que en los cómics no existe esta trama de espionaje de Lance Hornsby, por lo que la resolución será una sorpresa también para los lectores de la saga.