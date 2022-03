The Walking Dead: El spin-off de Maggie y Negan abre la puerta a su romance

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Ver a Negan y Maggie trabajando juntos en The Walking Dead era impensable hasta hace poco, teniendo en cuenta que el villano mató al esposo de Maggie, Glenn. Sin embargo, en la temporada 11 se han visto obligados a entenderse y AMC ya ha anunciado que habrá un spin-off titulado Isle of the Dead y centrado en ambos personajes. El anuncio de esta nueva serie ha dejado la puerta abierta a un posible romance entre los protagonistas.

Maggie guarda rencor a Negan por Glenn e incluso juró vengarse matando a Negan. En la temporada 9 fue a su celda en Alexandria con la intención de matarlo, pero finalmente decidió no hacerlo, sintiendo que estar en prisión era un castigo más apropiado que una muerte rápida.

Sin embargo, Maggie y Negan terminaron pasando gran parte de la temporada 11 de The Walking Dead trabajando juntos, incluso salvándose mutuamente en varios puntos. Si bien los dos todavía están lejos de ser amigos, y Negan se va porque siente que todavía está en peligro con Maggie, parece probable que la enemistad de Negan y Maggie llegue a su fin antes del final de la serie principal. Su amistad parece inevitable, gracias al anuncio de Isle of the Dead, un spin-off que seguirá a Negan y Maggie en la ciudad de Nueva York.

Por impensable que sea la idea de una relación romántica entre Negan y Maggie, hay una razón por la cual los seguidores de la serie han discutido esta posibilidad. Los actores Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan tienen una química innegable juntos en la pantalla, algo que podría traducirse muy fácilmente en un romance.

Lo que se sabe hasta ahora sobre Isle of the Dead es que Negan y Maggie estarán básicamente solos en una ciudad infectada de caminantes, por lo que los dos pasarán semanas, si no meses, confiando el uno en el otro para sobrevivir, dejando la puerta abierta a algo más que una amistad. Es posible que Maggie nunca quiera a Negan como quería a Glenn, pero eso no significa que no termine al menos sintiéndose físicamente atraída por Negan, especialmente si él salva su vida o la de su hijo.