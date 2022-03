Jeffrey Dean Morgan tampoco entiende por qué The Walking Dead ha 'spoileado' el final de Negan en la temporada 11

Jeffrey Dean Morgan tampoco entiende por qué The Walking Dead ha 'spoileado' el destino de Negan en la temporada 11

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead terminará con su temporada 11, pero la historia de Negan continuará gracias a un spin-off que coprotagonizará junto a Maggie (Lauren Cohan). El anuncio de esta nueva serie parece haber revelado antes de tiempo el destino del villano, un spoiler que ha dejado en shock incluso al propio Jeffrey Dean Morgan.

"Ahora que hemos anunciado que habrá un spin-off, supongo que no necesitamos morir", dijo el actor en The Rich Eisen Show. "Alerta de spoiler, amigos. ¡Lo siento! Todavía no estoy seguro de por qué lo anunciamos ya. Fue un shock para mí", admitió.

El intérprete también expresó que en un principio se sintió confuso, ya que había recibido "órdenes de no decir nada sobre el final, pero también de seguir hablando sobre el spin-off".

Isle Of The Dead es el título del spin-off. "La serie seguirá a los dos personajes viajando a un Manhattan postapocalíptico hace mucho tiempo aislado del continente. La ciudad en ruinas está llena de zombies y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York un mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror", adelantó Variety. Eli Jorne será productor y showrunner de la nueva serie de The Walking Dead, cuya primera temporada constará de seis capítulos.

"Los caminantes en un entorno urbano siempre han sido una imagen genial pero, ¿la Quinta Avenida, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad? ¿La ciudad más grande del mundo? El telón de fondo es increíble. Preparaos, amigos, Isle of the Dead va a reinventar el universo The Walking Dead", declaró Jeffrey Dean Morgan en un comunicado.