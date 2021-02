El mundo de Wanda colapsa en el tráiler de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

El ideal mundo de las sitcoms de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)' comienza derrumbarse en el tráiler de mitad de temporada de la serie de Marvel para Disney+. La ficción va mostrando sus cartas, con un quinto episodio que ahondará en el origen de Westview.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El inicio del tráiler muestra la expulsión de Geraldine -dicho de otro modo, Monica Rambeau- (Teyonah Parris) de Westview tras hacer un comentario sobre la muerte de Pietro Maximoff a manos de Ultrón a Wanda (Elizabeth Olsen). La agente de S.W.O.R.D. ha aprovechado su estancia en el mundo de las sitcoms creado por Wanda para descubrir cómo se ha originado esa extraña realidad.

Mientras, en Westview seguirá habiendo cambios de década en los próximos episodios, pues en el tráiler aparecen los protagonistas vestidos como en los años 80 y 90, evocando a sitcoms míticas como 'Enredos de familia', 'Padres forzoso', 'Roseanne' o 'Will y Grace'.

Aunque también hay secuencias en las que se ve que habrá guiño a series de los 2000 y los 2010, al ver a Wanda hablando a la cámara como uno de los personajes de 'Modern Family'.

No obstante, esta realidad de telecomedia parece derrumbarse y nadie sabe por qué. En una escena, enmarcada en los 80, puede verse a Agnes siendo consciente de que todo es irreal. "¿Lo repetimos desde el principio?", pregunta, como si de una toma falsa se tratase. Además, una frase de Wanda deja abierta la posibilidad de que no sea ella la que crease esta realidad alternativa. "Yo no sé cómo comenzó todo esto", dice en off.

Esta fusión de series de comedia de situación y el mundo épico de los superhéroes de Marvel continuará revelando qué sucede alrededor de Visión y Wanda con la emisión de su quinto episodio, que estará disponible en Disney+ este 5 de febrero.