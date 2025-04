El mundo apocalíptico de The Last of Us llega a Madrid en el Espacio Movistar

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Han tenido que pasar más de dos años para que los espectadores puedan disfrutar de la esperada segunda temporada de The Last of Us en Max. Con motivo de su estreno el pasado 14 de abril, HBO y Movistar se han unido para crear una experiencia inmersiva en la que los fans podrán sumergirse en el mundo postapocalíptico de Joel y Ellie con los temidos infectados del Cordyceps.

La exposición estará abierta al público hasta el 4 de mayo en el Espacio Movistar, situado en el histórico edificio de Telefónica (Gran Vía, 28). Allí los visitantes podrán disfrutar de varias actividades muy diversas relacionadas con la odisea de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), desde pasar por distintos photocalls y hacerse un tatuaje de libélula hasta sentir en sus propias carnes los sonidos que emiten los temidos 'clickers'.

Además, al principio del recorrido los visitantes serán informados de que tienen que ir descubriendo códigos QR a través de los cuales podrán acceder a contenido digital exclusivo, desde pósters de los protagonistas a videos de la serie. También podrán ponerse en la piel del personaje de Bella Ramsey en el Cubo 360º, donde se sumergirán en parte del viaje de Ellie en esta segunda temporada.

Otra de las actividades más atractivas, y con premio, será un trivial que pondrá a prueba el conocimiento de los espectadores sobre la serie de Max. "Veremos si son realmente fans y contestarán preguntas en tiempo y en forma podrán conseguir una gorra oficial de The Last of Us", explica Patricia Mestre, responsable de márketing experiencial de Movistar.

THE LAST OF US TRAS LAS CÁMARAS: ACTORES DE DOBLAJE POR UN DÍA

Más allá de la exposición, Movistar ha organizado un ciclo de actividades vinculado a The Last of Us. El plato fuerte es un taller de doblaje este miércoles 23 de abril con los encargados de dar voz a Joel (Roberto Beteta), Ellie (María Blanco)y Tommy (Claudio Serrano)en la versión en castellano del videojuego y la serie. De esta manera, los espectadores podrán ser partícipes del complejo proceso de doblar una de las series más exitosas de los últimos años. Aquellos que se atrevan podrán grabar ellos mismos "como si fueran actores de doblaje".

Por otro lado, se ha preparado una sala de cine donde los fans podrán de disfrutar de los tres primeros episodios de la serie en la pantalla grande acompañados de palomitas y refresco el próximo sábado 26 de abril a partir de las 17:30 horas. "Las primeras plazas que sacamos han volado en poco tiempo, así que vamos a intentar sacar más", explica Mestre haciendo referencia a la expectación creada entorno a la adaptación del videojuego creado por Naughty dog.

Con una tercera temporada ya confirmada, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha estrenado en Max dos de los siete episodios que conforman esta segunda entrega. Situada cinco años después de los acontecimientos ocurridos en el hospital de Salt Lake, los nuevos capítulos mostrarán el enfriamiento de la relación de Joel y Ellie, así como dará un mayor protagonismo a los infectados.