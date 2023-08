Muere el actor de Juego de Tronos Darren Kent a los 36 años

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

El actor Darren Kent, conocido por su trabajo en Juego de Tronos, ha fallecido a los 36 años. El intérprete británico murió el pasado viernes 11 de agosto, tal y como ha confirmado su agencia de representación. Las causas de la muerte no han trascendido.

La agencia Carey Dodd Associates informó a través de su perfil de Twitter que Kent había fallecido hacía varios días. “Con profunda tristeza tenemos que deciros que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent murió en paz el viernes. Sus padres y su mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y nuestro amor están con su familia en este difícil momento. DEP, amigo”, reza el comunicado.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK