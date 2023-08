Una estrella de Juego de tronos quiere volver en la serie de Jon Snow

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Juego de tronos terminó en 2019, pero la historia de George R.R. Martin continúa en HBO Max gracias a sus spin-offs. Además de la ya estrenada La Casa del Dragón, la cadena prepara un spin-off/secuela centrado en el personaje Jon Snow y Liam Cunningham ya ha mostrado su interés por retomar su rol de Ser Davos en el nuevo proyecto.

Cunningham concedió una entrevista a Den of Geek en la que reveló que había contactado con Kit Harington respecto a su spin-off. "Le envié a Kit un mensaje de texto que decía: 'Mejor llama a Davos'. No me ha contestado", bromeó el actor, que dejó claro que no está vinculado al proyecto de momento. "Probablemente vosotros sabéis más que yo. Les deseo lo mejor a quienquiera que esté involucrado, y si el cheque es lo suficientemente grande, ¡incluso podría aparecer de nuevo!", añadió.

Cunningham debutó como Ser Davos en la temporada 2 de Juego de tronos. Su personaje era la mano derecha de Stannis Baratheon, quien en la temporada 5 fue asesinado por Brienne de Tarth. A medida que avanzaba la serie, Davos fue un aliado crucial para Jon Snow, permaneciendo a su lado mientras se convertía en el Rey en el Norte. Después de que Jon fuera enviado al muro al final de la temporada 8, el rey Bran Stark nombró a Davos consejero naval.

El mencionado spin-off lleva como título provisional Snow y continuaría la historia desde el final de Juego de tronos. Sin embargo, Francesca Orsi, jefa del departamento de series de HBO, ha arrojado algunas dudas sobre si la producción saldrá adelante finalmente. "Simplemente estamos trabajando a fondo con los guionistas para una posible luz verde, pero en este punto, no, no hay confirmación sobre si llegará hasta el final", dijo.