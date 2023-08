Conleth Hill (Varys) critica el final de Juego de tronos: "Me sentí frustrado"

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Juego de tronos llegó a su fin en 2019 tras ocho temporadas, un desenlace muy controvertido que dividió a los fans. Los espectadores no fueron los únicos que quedaron decepcionados con el final, ya que Conleth Hill, actor que encarnó a Varys, tampoco parece estar satisfecho con la trama de su personaje.

Hill ha concedido una entrevista a The Times en la que ha hablado de su descontento con el rumbo que tomó su personaje. "Pensé que había hecho algo mal. Hasta las últimas dos temporadas, no tuve ninguna queja. Me sentí frustrado con el último par de temporadas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido. Creo que los guionistas querían hacer algo para terminarlo y HBO quería hacer otra. Sentí que la última temporada fue un poco precipitada. Estaba desconsolado, pero ahora estoy bien", admitió.

Como recordarán los fans, en la temporada 5 Varys une fuerzas con Daenerys Targaryen. Sin embargo, cambia de bando cuando descubre que Jon Snow es en realidad el heredero legítimo al Trono de Hierro y finalmente es ejecutado por un dragón por traicionar a Daenerys.

Esta no es la primera vez que Hill se queja del desenlace de Varys, algo que también hizo en 2019 en una entrevista con Entertainment Weekly. "Me lo tomé muy personalmente. Me lo tomé como persona, no como actor o artista. Entendí las reacciones de los actores que anteriormente habían estado en la misma posición. No puedes evitar sentir que fallaste de alguna manera, que no has estado a la altura de las expectativas", confesó.

Además, el intérprete afirmó que no le avisaron de su final con antelación. "En ese momento, nada podía consolarme. Seguía pensando '¿qué he hecho mal?'. No hubo ningún aviso previo. Hay muchas historias famosas sobre actores a los que invitan a comer o al menos les llaman por teléfono. Yo simplemente leí el guion", rememoró.