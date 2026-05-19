Muere a los 64 años Tom Kane, voz de Yoda en Star Wars: The Clone Wars

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Tom Kane, actor de voz especialmente conocido por sus múltiples trabajos en Star Wars y por interpretar al profesor Utonium en Las Supernenas, ha fallecido a los 64 años.

Según confirma su representante a TMZ, el intérprete de Yoda en The Clone Wars murió el lunes 18 de mayo en un hospital de Kansas City, rodeado de su familia, a causa de complicaciones derivadas del ictus que sufrió en 2020.

"Hoy despedimos a Tom Kane, un legendario actor de voz cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo", señala el comunicado publicado en Facebook por su agencia, Galactic Productions.

El escrito recuerda que "desde sus inolvidables interpretaciones en Star Wars hasta innumerables series de animación, documentales y videojuegos, Tom aportó sabiduría, fuerza, humor y corazón a cada papel al que dio vida".

Galactic Productions celebra que la voz de Kane "pasó a formar parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos y de las historias que llevamos con nosotros" y reivindica "una carrera increíble", pero la agencia subraya que ante todo era "un hombre extraordinario".

"Tom fue un esposo y padre entregado que, junto a su mujer, construyó una familia llena de amor con nueve hijos, tres biológicos y seis bienvenidos a través de la adopción y la acogida", indica el mensaje, que explica que "esa compasión y generosidad definían tanto quién era como su extraordinario talento".

"Aunque su voz pueda estar ahora en silencio, los personajes, las historias y el amor que dio al mundo vivirán para siempre. Descansa en paz, Tom Kane. Gracias por todo. Que la Fuerza te acompañe, siempre", concluye la publicación, acompañada de una imagen de Kane junto a Yoda, uno de los personajes más emblemáticos de su trayectoria.

TOM KANE (1962-2026)

Nacido el 15 de abril de 1962 en Kansas, Kane comenzó su carrera como actor de voz siendo adolescente y acabó convirtiéndose en una presencia habitual para varias generaciones de espectadores y jugadores de videojuegos. Lucasfilm ha destacado en StarWars.com su papel en Star Wars: The Clone Wars, donde narró los 132 episodios de la serie y prestó su voz a Yoda.

Dentro de la franquicia galáctica, Kane dio voz a múltiples personajes muy reconocibles. Además de Yoda, interpretó al almirante Yularen tanto en la película como en la serie Star Wars: The Clone Wars (2008), al almirante Ackbar en varios videojuegos y en Star Wars: Los últimos Jedi (2017), así como a Boba Fett en varios videojuegos y a Qui-Gon Jinn en producciones de Lego Star Wars.

Fuera de Star Wars, el gran papel de Kane fue el del profesor Utonium en Las Supernenas (1998), serie en la que también dio voz a personajes como HIM, el Perro Parlante, Stanley Whitfield y diferentes voces adicionales. A esos trabajos se sumaron el de Darwin en Los Thornberrys (1998), Lord Monkey Fist en Kim Possible (2002), Mr. Herriman en Foster, la casa de los amigos imaginarios (2004), Magneto en Lobezno y los X-Men (2008), canciller en Número 9 (2009), Woodhouse en Archer (2009) y Ultrón en Next Avengers: Heroes of Tomorrow (2008) y Los Vengadores: Los héroes más poderosos de la Tierra (2010), entre otros.

Kane también desarrolló una extensa carrera en el mundo del videojuego, donde prestó su voz a personajes como Gandalf en títulos de El Señor de los Anillos o el Profesor X en Marvel: Ultimate Alliance (2006). Dentro de Star Wars, participó además en Star Wars: El poder de la Fuerza (2008), donde interpretó al capitán imperial Ozzik Sturn, a Lobot y a Kento Marek. También dio vida a Takeo Masaki, soldado japonés del modo Zombis de Call of Duty al que dio voz en World at War, Black Ops, Black Ops II, Black Ops III y Black Ops 4, así como el robot Lok en Fortnite: Salvar el mundo.

En noviembre de 2020, Kane sufrió un ictus que le afectó gravemente a su capacidad para hablar, escribir y leer. En septiembre de 2021, su hija Sam confirmó que, como consecuencia de aquellas secuelas, el actor se veía obligado a retirarse de la interpretación de voz.