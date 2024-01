¿Quién es el duende verde que apareció en los Premios Emmy?

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque su palmarés fue de lo más previsible, con Succession, The Bear y Bronca cumpliendo sobradamente con su papel de favoritas, lo cierto es que la gala de los Premios Emmy sí que dejó algunos momentos sorprendentes. Especialmente entre los invitados, donde destacó la inaudita presencia en el patio de butacas de alguien disfrazado de duende verde.

Ya desde su irrupción en la alfombra roja del Peacock Theater de Los Ángeles, con orejas y nariz puntiagudas, piel y vestido verdes y bolso de musgo, pronto se desataron las especulaciones, con los fans de Marvel haciendo incluso suya la presencia de una variante femenina del archienemigo de Spider-Man... pero nada más lejos de la realidad.

La primera gran pista sobre la identidad de la duende llegó cuando subía al escenario para recoger uno de los premios de la noche, el Emmy al mejor concurso o reality que se llevó RuPaul's Drag Race. El propio presentador subió acompañado de otras estrellas del show entre las que se encontraba la duende que no era otra que Princess Poppy.

Al compartir detalles de su improbable 'look' a través de una publicación de Instagram, Princess Poppy reveló que el genio detrás de su verde maquillaje era Gabe Acero, que ha participado en producciones La primera purga: La noche de las bestias, The Dirt o The Gifted: Los elegidos.

"Quería hacer justo lo contrario a lo que todo el mundo espera de ti cuando acudes a esta clase de eventos. Quería coger el concepto del decoro y darle la vuelta por completo", afirmó en declaraciones a Entertainment Weekly.