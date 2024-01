Los Emmy ningunean otra vez a Better Call Saul y los fans estallan: "Es un puto crimen"

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Better Call Saul, la precuela spin-off de Breaking Bad protagonizada por Bob Odenkirk, ha vuelto a ser una de las grandes derrotadas en los premios Emmy. La serie emitió su último episodio el 15 de agosto de 2022 y en esta ocasión competía hasta en 7 categorías. Sin embargo, un año más se ha ido de vacío.

Con este mal resultado, el proyecto ha culminado sin haber ganado nunca ni un solo Emmy. Algo tremendamente llamativo dada la buena recepción tanto de crítica como de público que ha tenido siempre Better Call Saul. Así las cosas, la serie ha sido nominada a lo largo de los años un total de 53 veces. Pero nunca han recogido ni un galardón.

En la edición número 75 de los Emmy, Better Call Saul estaba nominada a mejor serie dramática, mejor actor principal para Bob Odenkirk, mejor actriz de reparto para Rhea Seehorn, dos veces a mejor guion para una serie dramática, mezcla de sonido, mejor serie de comedia, drama o variedades de corta duración y mejor edición de imagen.

La debacle comenzó con la entrega de los tres últimos en la gala de los Creative Emmy Awards la primera semana de enero. Y ahora, con la entrega de los otros cuatro en la ceremonia principal, ha confirmado su derrota. Algo que los fans de la serie no han querido pasar por alto.

A través de las redes sociales, multitud de seguidores de Better Call Saul han expresado su malestar con la falta de reconocimiento que los Emmy han tenido con el proyecto. "POR QUÉ Better Call Saul está siendo ignorada. Jodidamente ignorada. Rhea Seehorn y Bob Odenkirk merecían MUCHÍSIMO por sus actuaciones. Estoy muy enfadado", se lamenta un usuario de X (Twitter).

WHY. is better call Saul being SNUBBED. fucking SNUBBED. Rhea Seehorn and Bob Odenkirk SOOOOOOO deserved ANYTHING for their performances I'm so mad #Emmys pic.twitter.com/sm8WI9AT3p — styx || ☆pjo arc☆ (@styxandstoness) January 16, 2024

"La definición de injusticia es que en los 7 años que duró la serie Better Call Saul no haya ganado ni un premio", señala otro. "A Bob Odenkirk se le paró el corazón, casi muere y regresó para brindarnos la mejor actuación vista en televisión. Que no gane este año o cualquier otro año con Better Call Saul es un jodido crimen", asegura uno más.

Bob Odenkirk had his heart stop, nearly died and came back to give us the absolute best performance on TV. For him not to win this year or any year for Better Call Saul is fucking criminal. pic.twitter.com/eveeRRLMvr — Saul Goodman ⚖ (@itsSaulGoodman) January 16, 2024

"Y es así como Better Call Saul se convierte en una de las mayores injusticias históricas de los Emmys. 53 nominaciones, ni un solo premio a lo largo de los años. Inentendible, imperdonable", recuerda @CristianPhoyu. "A Bob Odenkirk le han robado, es una pena que no tenga un Emmy por Better Call Saul", publica entristecido un fan.

Y es así como #BetterCallSaul se convierte en una de las mayores injusticias históricas de los #Emmys. 53 nominaciones, ni un solo premio a lo largo de los años. Inentendible, imperdonable. pic.twitter.com/SvMNtjvsOS — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) January 16, 2024

Bob Odenkirk was robbed it’s a shame he doesn’t have an Emmy for Better Call Saul — Jeff Angel 👾 (@Ridge62) January 16, 2024

A pesar de todo, Odenkirk ya había comentado el día anterior que, fuera cual fuera el desenlace de los premios, se sentía un ganador. "¡Mañana son los Emmy, pero yo ya gané el oro cuando me uní a este grupo de gente buena, talentosa y trabajadora!", agradecía el actor.

Sea como sea, Better Call Saul se ha quedado muy lejos de su predecesora, Breaking Bad, que mientras estuvo en activo logró ganar en los Emmy, entre otros, una vez a mejor serie dramática, cuatro veces a mejor actor principal para Bryan Cranston y tres veces a mejor actor de reparto para Aaron Paul.