Millie Bobby Brown lucha "por todas las mujeres" contra su destino en el tráiler de Damsel

Damsel, película de fantasía y aventuras producida y protagonizada por Millie Bobby Brown, llegará a Netflix el 8 de marzo. La plataforma ha lanzado un nuevo tráiler que presenta a la joven Elodie y relata las terribles circunstancias que le llevan a estar frente a frente con un dragón. Y es que quizá, el principal villano de la ficción no sea el monstruo que escupe fuego.

"Escaparé. Por cada mujer inocente a la que le robaron la vida", promete el personaje de Brown en el adelanto. Una multitud con siniestras máscaras, un corte en la mano y un príncipe que la arroja a un precipicio son algunos de los detalles que el tráiler muestra de la boda real, muy alejada del típico cuento de hadas y de lo que Elodie esperaba.

Brown habló así de su personaje para TUDUM.com: "Es una damisela que no necesita ser salvada. Se salva a sí misma de muchas maneras. Subvierte lo que esperas: Esperas que el príncipe se dé la vuelta y la salve, y... no. No esperes al príncipe".

"Una obediente damisela acepta casarse con un apuesto príncipe. Pronto descubre que lo que en realidad quiere de ella la familia del novio es sacrificarla y, de este modo, saldar una antigua deuda. Cuando es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, solo tiene su ingenio y voluntad para sobrevivir", reza la sinopsis oficial del filme.

Damsel está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después, Intacto) y escrita por Dan Mazeau (Fast & Furious, Ira de titanes). Junto a la protagonista de Stranger Things, completan el reparto Ray Winstone (Infiltrados, Cold Mountain), Nick Robinson (Jurassic World, El amor lo es todo, todo), Shohreh Aghdashloo (Casa de arena y niebla, Star Trek: Más allá), Angela Bassett (Black Panther, Días extraños) y Robin Wright (Forrest Gump, El protegido), entre otros.