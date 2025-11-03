Millie Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre en Stranger Things, por "acoso e intimidación" en el set

Millie Bobby denunció a David Harbour, su padre en Stranger Things, por "acoso e intimidación" en el set - NETFLIX / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, habría presentado una queja formal interna por "acoso y hostigamiento" contra David Harbour, que encarna a Jim Hopper, su padre adoptivo en la serie.

Según informa Daily Mail, la denuncia se hizo antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada del proyecto y Netflix abrió una investigación interna. Se desconoce el resultado de dicha indagación.

"Millie Bobby Brown presentó una queja formal por acoso y hostigamiento antes de que empezaran a rodar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses", asegura una fuente anónima del periódico británico que el tabloide identifica como "una amiga de la señora [Lily] Allen", cantante y exmujer de Harbour.

No hay acusaciones penales conocidas vinculadas a este asunto ni ningún documento se ha hecho público. Netflix, los representantes de Harbour y Brown y los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, no han respondido a las solicitudes de la prensa al respecto.

"Netflix jamás comentará una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho. Stranger Things ayudó a situar a Netflix en el mapa. Millones de fans en todo el mundo llevan tiempo aguardando el desenlace. Nadie quiere que nada les desvíe la atención", añade el contacto de Daily Mail.

La queja formal interna de Brown se habría producido en 2023, antes del inicio del rodaje de la quinta temporada, que llegará a Netflix dividida en tres partes: los primeros cuatro episodios se estrenan el 26 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre y el capítulo final el 1 de enero de 2026.