Millie Bobby Brown adopta su segundo hijo a los 22 años junto a Jake Bongiovi - CONTACTO

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things, ha adoptado a su segundo hijo junto a su marido Jake Bongiovi, hijo del rockero Bon Jovi.

"Hola pequeñín", es el mensaje que acompaña la foto de cuatro manos entrelazadas (las dos de los niños y las de la pareja) que el matrimonio ha publicado en sus redes sociales. La actriz y su marido vuelven así a adoptar poco más de un año después de que Brown anunciara la llegada de su primera hija, también mediante adopción, en agosto del año pasado.

"Este verano, dimos la bienvenida a nuestra encantadora niña mediante adopción. Estamos más que emocionados por embarcarnos en este nuevo y bonito capítulo, la paternidad, con tranquilidad y privacidad", escribió entonces la actriz en una publicación compartida vía Instagram.

La joven pareja (Brown tiene 22 años, mientras que Bongiovi tiene 24) se casó en mayo de 2024. En su paso por el pódcast Smartless, la intérprete habló sobre su deseo de formar una familia y cómo sus propios padres también tuvieron hijos jóvenes.

"Mi madre, de hecho, tuvo su primer hijo a los 21, y mi padre tenía 19 años", explicó Brown, asegurando, desde que era pequeña, siempre había querido formar una familia. "Quiero tener una familia numerosa. Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro hermanos. Sin duda, eso forma parte de nuestro futuro", afirmó. "Pero, por mi parte, no veo diferente tener un hijo propio y adoptar", añadió.

En cuanto a sus trabajos más recientes, Brown estrenó en Netflix el pasado mes de julio Enola Holmes 3, saga que protagoniza junto a Henry Cavill y Louis Partridge. La estrella de Stranger Things también tenía pendiente protagonizar Perfect, biopic de la gimnasta olímpica Kerri Strug, pero finalmente, tal y como informó el medio Deadline, la actriz abandonó el proyecto, que acabó siendo cancelado.