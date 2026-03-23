Chappell Roan responde tras ser acusada de haber hecho llorar a la hija de 11 años de Jude Law - CONTACTO

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Chappell Roan ha criticado en numerosas ocasiones el comportamiento invasivo de los fans, llegando a ser muy clara al respecto. Ahora, el futbolista Jorge Luiz Frello Filho, más conocido como Jorginho, ha acusado a la cantante de haber hecho llorar a su hijastra, hija de Catherine Harding y Jude Law y admiradora de la artista, después de que se le acercara en un hotel, algo que la artista ha negado.

"Hoy he pasado por una situación muy desagradable con mi familia. Mi mujer [Catherine Harding, también conocida como Cat Cavelli] está en São Paulo para el Lollapalooza Brasil. Esta mañana, mi hija se ha despertado muy emocionada. Incluso ha hecho un cartel porque estaba muy contenta de ver a una artista a la que admira mucho, o al menos admiraba", escribió el deportista en su cuenta de Instagram.

Aunque este no mencionó el nombre de la niña, según señala People, a todas luces se refería a Ada Law, fruto de la relación de Harding con Jude Law y que cuenta con 11 años de edad.

Según expuso el futbolista, su familia se alojaba en el mismo hotel que Roan, cabeza de cartel del Lollapalooza Brasil. La niña la reconoció durante el desayuno y "simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, miró para asegurarse de que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada". Jorginho señaló que, después de esto, ocurrió algo "completamente desproporcionado".

Brazilian footballer Jorginho says Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer.



He said his daughter recognized Chappell and “simply walked past the singer’s table” to… pic.twitter.com/1s6CL5RpYJ — Pop Base (@PopBase) March 21, 2026

"Un guardia de seguridad corpulento se acercó a su mesa mientras aún estaban desayunando y empezó a hablar de forma extremadamente agresiva tanto a mi mujer como a mi hija, diciéndole que no debía permitir que mi hija 'faltara al respeto' o 'acosara' a otras personas", escribió el jugador de fútbol, remarcando cómo la niña quedó "muy alterada" y "lloró mucho".

"Llevo muchos años rodeado del fútbol, la vida pública y gente famosa, y sé muy bien lo que son el respeto y los límites. Lo que ocurrió allí no fue eso. Solo se trataba de un niño que admiraba a alguien", insistió Jorginho, que terminó su mensaje advirtiendo a Roan de que sin sus fans "no serías nada". "Y a los fans les digo: ella no se merece vuestro cariño", añadió.

CHAPPELL ROAN RESPONDE: "NO ODIO A LOS NIÑOS"

La cantante ha contado ahora su versión de los hechos, revelando que el guardia de seguridad no formaba parte de su equipo y en ningún momento le pidió que fuera "a hablar con esa madre y su hija". La artista negó incluso haber visto "a una mujer y su hija" o haberse percatado de que la niña se le acercaba, asegurando que nadie la molestó.

"No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños", expuso, lamentando lo ocurrido y diciendo que realmente "no lo merecían".

Chappell Roan has apologized after Brazilian soccer legend Jorginho claimed her security guard made his young daughter cry ... but also says it wasn't her security guard to begin with! https://t.co/4lvvmdaEHC pic.twitter.com/iA1Kf7twcY — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

El incidente ha ocurrido apenas unas semanas después de que Roan protagonizara un tenso momento con unos paparazzi en París. La cantante, que se disponía a ir a cenar, se vio abordada por un grupo de fotógrafos y fans y se grabó un vídeo denunciando la situación y mostrando sus caras.