La temporada 2 de X-Men 97 recupera al gran villano repudiado por Marvel - DISNEY+

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Ya están en Disney+ los tres primeros episodios de la temporada 2 de X-Men 97. Y, para sorpresa de la parroquia marvelita, esta nueva entrega de la serie ha traído de vuelta en su tercer capítulo a un histórico villano que estaba llamado a ser clave dentro del UCM.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Se trata de Rama-Tut. Después de dos episodios cargados de acción, ambientados en el futuro y centrados en Cíclope, Jean Grey y Júbilo enfrentándose a los Jinetes de Apocalipsis, este tercer capítulo de la segunda temporada de X-Men '97 traslada la historia al Antiguo Egipto, concretamente al año 3000 a. C.

Allí, En Sabah-Nur, el joven que se transformará en el futuro Apocalipsis es un esclavo que logra liberarse y se rebela contra la crueldad del gobernante Rama-Tut. Este faraón y señor de la guerra gobierna desde una ciudadela tecnológicamente avanzada en pleno desierto.

Ello se debe a que, como bien recordarán los incondicionales marvelitas, Rama-Tut es una de las versiones más tempranas de Kang el Conquistador en los cómics de Marvel. El villano, de hecho, ya se dejó ver fugazmente en el UCM en la escena postcréditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, interpretado por Jonathan Majors, donde convocaba al Consejo de Kangs.

LA SERIE ORIGINAL DE X-MEN YA PRESENTÓ A UNA VARIANTE DE KANG

La aparición de Rama-Tut en X-Men '97 supone el regreso de una variante de Kang al universo animado de los X-Men. La primera fue en la serie original de los 90, concretamente en el arco de cuatro episodios Más allá del bien y el mal.

En aquella historia, Apocalipsis intentaba controlar el tiempo secuestrando a varios telépatas, mientras Bishop unía fuerzas con un misterioso mutante llamado Bender para frustrar sus planes. Bajo la identidad de este último se encontraba Immortus, una de las variantes más antiguas de Kang, cuyo propósito es vigilar las alteraciones temporales.

En las grapas, Inmortus, creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963 para el número 19 de Fantastic Four, suele actuar como un guardián del tiempo, siempre decidido a impedir que otros manipulen la línea temporal, aunque siempre en función de sus propios intereses.