La temporada 2 de X-Men 97 recupera a la hija perdida de Magneto y no es la Bruja Escarlata - DISNEY+

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de X-Men '97 ya está en Disney+. Su segundo episodio ha cogido totalmente desprevenidos a los fans de los mutantes con el regreso de la hija perdida de Magneto. Y no, no se trata de la Bruja Escarlata.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Erik Lehnsherr no es solo uno de los mutantes más poderosos del Universo Marvel, es también el padre de otros personajes clave dentro del imaginario marvelita. Así, además de ser enemigo habitual de los X-Men, su aliado ocasional e incluso su líder temporal, también es el padre de Wanda y Pietro Maximoff y de otra hija: Lorna Dane, A.K.A. Polaris.

La temporada 2 de X-Men ha presentado en su segundo episodio, titulado Una fuerza temible, a esta hija hasta ahora perdida de Magneto. Lorna, quien es fruto, en los comics Marvel, de una aventura de Lehnsherr con Suzanna Dane, además de tener el cabello verde, heredó sus poderes sobre el magnetismo y es casi igual de poderosa.

En un momento dado del episodio, Dane se presenta como parte del equipo de mutantes conocido como X-Factor, que opera bajo el control del Gobierno para vigilar la actividad mutante. Algo que lleva al grupo a entrar en conflicto con Cable y su X-Force.

De hecho, esto lleva a Dane a cuestionarse si está dispuesta a seguir luchando contra los suyos.

LORNA YA APARECIÓ EN LA TEMPORADA 1 DE X-MEN 97

En este punto, vale la pena señalar que Lorna ya apareció en la temporada 1 de X-Men 97, cuando el Profesor X indagó en la mente de Magneto durante el último episodio. La escena en cuestión mostraba a Pícara en un barco, navegando por aguas turbulentas.

Junto a ella se encontraban tres figuras en la sombra, y una de ellas era una mujer de cabello verde con una corona y un traje también de color verde.

Evidentemente, los fans marvelitas más acérrimos no tardaron en reconocer que se trataba de Polaris.

Las otras dos figuras, claro, eran Pietro y Wanda Maximoff, cuya condición de hijos del señor del magnetismo dependerá de cómo X-Men '97' aborde ese aspecto de su historia. En cualquier caso, la escena dejaba claro que a Erik le preocupaban sus vástagos y que se sentía como un fracaso de padre.

Por otro lado, tanto Polaris como X-Factor ya aparecieron en la serie original de X-Men en los 90, y la relación de la mutante con su padre, Magneto, también se exploró en la serie de 2008, Lobezno y los X-Men.