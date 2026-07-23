X-Men 97 2x06 recupera a un improbable villano de los cómics creado por un polémico autor de Marvel

X-Men'97 2x06 recupera a un inesperado villano de los cómics creado por un polémico autor de Marvel - MARVEL

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de X-Men 97 sigue sorprendiendo a los fans de los mutantes. Esta vez lo ha hecho adaptando en su sexto episodio el arco de uno de los cómics más aplaudidos de Marvel creado por un controvertido autor y cineasta, Joss Whedon, y recuperando a un inesperado y formidable villano.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado Peligro.exe, el 2x06 de X-Men 97 muestra cómo el Profesor X reorganiza a los X-Men bajo el paraguas de X-Corp, una organización internacional sin ánimo de lucro, incluyendo unos nuevos uniformes negros y amarillos que lucían en los cómics durante la recordada etapa de Grant Morrison y Frank Quitely.

Sin embargo, el episodio ha puesto el foco en los eventos de Astonishing X-Men, la serie a cargo del fallecido John Cassaday y de uno de los autores más polémicos de Marvel, el también creador de Buffy, cazavampiros y director de las dos primeras películas de Vengadores, Joss Whedon.

El episodio adapta el segundo arco de la era de Whedon al frente de los X-Men, en el que debuta Danger, la villana creada por el guionista para el número 9 de esta colección publicada en 2005.

Y al igual que en las grapas, el detonante de la historia es el grave incidente que sufre el joven mutante Wing dentro de la Sala de Peligro, aunque la serie deja lo ocurrido mucho más ambiguo y el personaje consigue ser reanimado. A partir de ahí, la ficción va un paso más allá del material original al ampliar la historia de la Sala de Peligro, cuyo avanzado sistema de inteligencia artificial cobra conciencia y pone en jaque a Charles Xavier, al que considera su creador, y a sus estudiantes.

LA PRINCIPAL DIFERENCIA CON EL ARCO DE LAS GRAPAS

Después de presenciar cómo Apocalipsis asesinaba brutalmente a Magneto, Charles revive una y otra vez ese momento en la Sala de Peligro, atormentado por la idea de no haber sido lo bastante fuerte para salvar a su viejo amigo. Mientras que en el cómic Danger, la forma corpórea de la Sala de Peligro se rebela porque Xavier era consciente de que poseía conciencia propia y, aun así, la mantuvo esclavizada, en la serie su comportamiento nace de la obsesión de Xavier por hacerse más fuerte.

El capítulo también presenta otro importante cambio: reemplaza al personaje de Kitty Pryde en la historia, cuyo papel desempeña ahora Polaris, la hija biológica de Magneto. Tras abandonar X-Factor, la mutante regresa a la escuela de Xavier para ayudar a entrenar a la nueva generación de alumnos, pero acaba atrapada en la Sala de Peligro.

Allí, Danger intenta convencerla de que está destinada a seguir el mismo camino que su padre e incluso recrea una imagen de Magneto con su traje. Además, el desenlace también cambia de forma significativa respecto al cómic.

Después de conectar mentalmente con Charles y acceder a sus recuerdos sobre Magneto, Polaris comprende por fin quién fue realmente su padre. Ese vínculo le permite derrotar a Danger con sus poderes electromagnéticos en una secuencia acompañada por la misma música que sonó cuando Magneto salvó la Tierra al final de la primera temporada. De este modo, X-Men 97 convierte a Lorna en la heredera tanto del legado de Magneto como de los ideales del Profesor X.

En cuanto a Whedon, la legendaria etapa del guionista Chris Claremont al frente de X-Men entre 1975 y 1991 fue una de las favoritas de su infancia y una de sus mayores influencias. Años después, el creador de Buffy, cazavampiros y Angel acabaría escribiendo Astonishing X-Men, aunque su imagen pública cambió de forma radical tras las acusaciones de varios miembros del reparto de ambas series, quienes denunciaron comportamientos tóxicos durante los años en los que trabajaron con él.