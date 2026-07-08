La escena post-créditos de X-Men'97: Arma X y el cameo de dos Vengadores míticos, explicado

La escena post-créditos de X-Men'97: Arma X y el cameo de dos míticos Vengadores, explicado - MARVEL TELEVISION

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de X-Men 97 ha disparado las expectativas de los fans con una brutal escena post-créditos en su cuarto episodio. Aunque la secuencia incluye la inesperada aparición de varios Vengadores, lo más relevante es que apunta directamente al pasado de Lobezno y a su vínculo con Arma X, abriendo la puerta a una gran trama sobre el personaje.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Esta secuencia post-créditos muestra a Lobezno en los tejados de París, donde se encuentra con el Capitán América y la Viuda Negra. Ambos comparten breves recuerdos de cuando formaron equipo hace 50 años, antes de que el Centinela de la Libertad le entregue a Logan un dossier cuya etiqueta pone: "Arma X".

Por otro lado, se sabe que el quinto episodio llevará por título Arma X, Mentiras y DVDs, en un claro guiño al clásico capítulo Arma X, Mentiras y cintas de vídeo de la serie original de los 90, lo que apunta a que la temporada 2 de X-Men 97 está a punto de adentrarse de lleno en algunos de los secretos más importantes del pasado de Lobezno, extraídos directamente de los cómics.

Estas son las 5 claves que abren la puerta al verdadero origen del programa, la posible irrupción de Fantomex o la conexión con el Soldado de Invierno:

LA VERDAD SOBRE EL PROYECTO ARMA X

Inicialmente, en los cómics de Marvel, el proyecto Arma X fue el programa experimental responsable de transformar a Lobezno en el mutante con exoesqueleto y garras de adamantium. Con el paso de los años, esta historia se fue ampliando y reformulando dentro del canon de la Casa de las Ideas. La gran revelación llegó cuando se descubrió que la "X" de Arma X no aludía solo a su nombre, sino que también hacía referencia al número romano diez, lo que convierte a Lobezno en el décimo supersoldado creado por el programa Arma Plus, una iniciativa mucho más amplia destinada a desarrollar armas humanas, con Steve Rogers ocupando el primer lugar como Arma I.

LA REUNIÓN EN PARÍS ANTICIPA LA LLEGADA DE FANTOMEX

En los cómics, las revelaciones sobre Arma Plus están estrechamente ligadas a un mutante muy concreto: Fantomex, un extravagante supersoldado creado como Arma XIII, que es considerado uno de los asesinos más letales del universo Marvel. El personaje, además de su marcado acento francés, tiene una conexión con su nave llamada E.V.A., una extensión orgánica de su propio sistema nervioso, un detalle que podría dar sentido a que Lobezno se reúna precisamente en París con el Capitán América y Viuda Negra en la escena post-créditos. Su incorporación en la temporada 2 de X-Men 97 podría suponer una de las etapas más extrañas y ambiciosas de la mitología mutante, e incluso la presentación de El Mundo, una misteriosa instalación vinculada a Arma Plus que existe al margen del flujo normal del tiempo.

EL SOLDADO DE INVIERNO

En la pasada Comic Con Revolution Ontario se dio a conocer una referencia a Bucky Barnes/el Soldado de Invierno como uno de los nombres vinculados al proyecto Arma Plus. Esto sugiere que, en la cronología de X-Men '97, el programa no solo operó en Estados Unidos, sino también a ambos lados del Telón de Acero, algo que además podría explicar la presencia de Omega Red en los tráilers como otro posible experimento ligado a esa iniciativa. Además, es especialmente significativo, ya que en las viñetas a Barnes le reprogramaron el cerebro para manipular a Logan durante años, hasta el punto de asesinar a una de sus amantes y participar en la desaparición de su hijo, Daken.

VIUDA NEGRA DEBUTA EN LA ANIMACIÓN MARVEL DE LOS 90

La escena post-créditos también marca el debut de Viuda Negra en la animación noventera de Marvel, ya que, por cuestiones ligadas presuntamente a los derechos de merchandising del personaje, Natasha Romanoff nunca llegó a aparecer en la serie animada de X-Men de los 90 ni tampoco en la protagonizada por Spider-Man durante esa etapa. Su presencia en X-Men '97 no solo confirma a otro Vengador dentro de esta línea temporal, sino que además podría servir para recuperar su vínculo con Lobezno, con quien comparte pasado en los cómics después de que él y el Capitán América la salvaran cuando aún era una niña.

EL MOMENTO EN QUE LOBEZNO RECUPERARÍA SU ADAMANTIUM

Lobezno se encuentra ahora debilitado tras haber perdido el adamantium que recubría su esqueleto. Aunque en los cómics recuperó ese metal gracias a Apocalipsis y los tráileres de esta temporada 2 de X-Men 97 ya anticipaban que lo recuperará, el hecho de que esta nueva entrega de la serie haya puesto el foco en el proyecto Arma X sugiere que tal vez sea Logan quien recurra al programa para someterse a un nuevo implante de adamantium.