Más que rivales dispara las ventas del libro de Rachel Reid y HarperCollins alcanza un récord de ingresos - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Más que rivales, la serie protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie sobre dos jugadores de hockey que se enamoran, se ha convertido en todo un fenómeno televisivo, lo que ha repercutido en las ventas del libro en el que se basa. No solo la novela de Rachel Reid se ha visto beneficiada, sino que la editorial que posee sus derechos de publicación, Harper Collins, ha alcanzado un récord de ingresos trimestrales.

Según recoge The Hollywood Reporter, los ingresos de la editorial aumentaron un 6% hasta alcanzar un nuevo récord de 633 millones de dólares en sus resultados finales del segundo trimestre. "El valor creativo fundamental de nuestros libros quedó patente con el éxito continuado de nuestra colección de Wicked y las impresionantes ventas de Más que rivales, que inspiró la apasionante serie en streaming", declaró Robert Thomson, director ejecutivo de News Corp., durante la reciente conferencia sobre los resultados de la empresa.

"Los estereotipos del hockey sobre hielo se están derritiendo a medida que los jugadores se persiguen entre sí y persiguen el disco", añadió Thomson. Por otro lado, teniendo en cuenta la influencia de las adaptaciones literarias en la pequeña pantalla en el sector editorial, el empresario predijo fuertes ventas de los libros de Los Bridgerton con el estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix basada en las novelas de Julia Quinn.

Más allá de los libros de Reid y Quinn o los de Wicked, el director ejecutivo de News Corp. destacó "un crecimiento especialmente fuerte en nuestro segmento religioso, ya que los lectores buscaban sentido en medio del caos contemporáneo", augurando un buen desempeño del libro del Papa León XIV.